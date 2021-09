Surviving Mars a Far Cry 3 jsou zdarma, na aktivaci máte ale jen pár hodin

Pokud si pravidelně vyzvedáváte hry zdarma nabízené Epic Storem, pravděpodobně už máte Surviving Mars v knihovně. Jsou ale lidé, kteří tento obchod stále zarputile odmítají a tak jim aktuální nabídka konkurenčního Steamu jistě přijde vhod. Ale pozor, na aktivaci hry máte čas jen do středy 8. září 19:00, takže s tím příliš neotálejte.

Surviving Mars

„Surviving Mars je promyšlená budovatelská strategie. Ze svého exotického zasazení dokáže vymáčknout, co to jde, a přináší i docela neotřelý příběhový koncept, který se v budovatelských strategiích moc nenosí. Hra se v počátečních hodinách jeví jako snadná, ale s přibývajícími léty strávenými v nehostinném prostředí vyplují na povrch nová tajemství, nové hrozby a lehčí nedostatky v uživatelské přívětivosti,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.



Far Cry 3

O trochu víc času máte na převzetí vynikající střílečky Far Cry 3 z obchodu Ubistore (odkaz), kde akce trvá až do soboty 11. 9., půl sedmé ráno. Hra je sice staršího data, ale pokud nebazírujete na grafice, nabízí v podstatě to samé, co neméně skvělý čtvrtý, pátý a s největší pravděpodobností i chystaný šestý díl. Navíc má v postavě excentrického zabijáka Vaase jednoho z nejlepších antihrdinů v dějinách videoher (viz naše recenze).

A když už jsme u těch her zdarma, pokud jste si na Epicu ještě nevyzvedli Yoku’s Island Express (odkaz), koukejte to napravit. Její název sice není věhlasný, skrývá se pod ním ovšem nesmírně originální hříčka, která kombinuje prvky hopsačky a pinballu. Hlavním hrdinou je brouk hovnivál, který pracuje jako pošťák a musí obyvatelům ostrova doručovat korespondenci.