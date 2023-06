Láká vás lov, ale nechcete ubližovat zvířatům? Stahujte zdarma theHunter

Vedle všech těch válečných konfliktů, průzkumů vesmírných hlubin nebo zachraňování princezen, což jsou obvyklé videoherní činnosti, prosté pobíhání po lese a stopování zvěře může vypadat nezajímavě, avšak nenechte se mýlit.

Společně s partou kamarádů může být theHunter docela zábavný.

Lovecké simulátory sice neplní titulní stránky herních magazínů, ovšem jejich cílová skupina je natolik veliká, že se o hráčskou přízeň pravidelně utkává rovnou několik značek. Vedle slovenského Way of the Hunter (naše recenze) je jednou z těch nejznámějších i série theHunter, jejíž poslední díl si díky obchodu Epic Store můžete zahrát zcela zdarma.

Těšit se můžete na obrovskou detailně vymodelovanou mapu, ve které se pohybují desítky druhů zvířat, které můžete lovit širokou paletou zbraní. Není to však nic jednoduchého, rozhodně nečekejte Dooma s jeleny. Už jen na nějaké zvíře narazit je poměrně složité, musíte se naučit správně číst stopy a pohybovat se opatrně tak, aby vás nezaslechlo nebo neucítilo. Na samotnou ránu pak máte zpravidla jen jediný pokus, pokud se netrefíte, začínáte znovu od začátku. Naštěstí vám s lovem v online režimu může pomoct až sedm kamarádů.

Pokud vás hra chytne, můžete si za menší poplatek dokoupit nové mapy nebo výzbroj, výběr je opravdu široký. Hru theHunter (není to překlep, vážně v názvu není mezera) si můžete přidat do knihovny zdarma na tomto odkazu, poté už vám zůstane napořád. Jen pozor, máte na to čas do čtvrtka 29. června, poté bude nabídka nahrazena jinou.