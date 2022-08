Splnil jednu z největších výzev v historii hraní a vyhrál půl milionu

Z hraní videoher se už stala mainstreamová zábava a vývojáři si dávají moc dobrý pozor na to, aby jejich vysokorozpočtové trháky byly přístupné co nejširšímu publiku. Samozřejmě, že i dnes vznikají náročné hry, ti, kdo hledají opravdové výzvy, se však obracejí spíše do minulosti.

O radost z překonání rekordu se s JerValiNem podělila i jeho rodina.

Pokud odhlédneme od dob osmibitů, kdy byly hry schválně vytvářeny tak tuhé, aby jejich hráči co nejrychleji přicházeli o životy a tak museli vhazovat další a další mince do věčně hladových arkádových automatů, patří vůbec nejnáročnější hry střílečka Halo 2.

Na svoji nejtěžší obtížnost dá zapotit i těm nejlepším z nejlepších, kteří ji z důvodu mnoha opakování znají zpaměti. Kvůli zvýšenému výskytu odstřelovačů, jejichž jeden zásah automaticky znamená smrt, nejste nikdy v bezpečí, smrt může přijít i nahodile, aniž by hráč udělal nějakou chybu. Přesto se najdou tací, kterým je i to málo a tak si zážitek ještě dále uměle komplikují pomocí volitelných hendikepů.

Nejen, že jsou kvůli nim nepřátelé ještě o něco drsnější a víc vydrží, navíc je potřeba se obejít bez zaměřovače, automatického léčení, nebo nekonečných zásob munice. Těmto hendikepům se ve světě hry přezdívá lebky (skulls), odkud pak pochází výraz LASO (Legendary, All Skulls On) pro tu nejdrsnější možnou variantu dohrání.

Až donedávna byla ovšem tato možnost dohrání pouze teoretická, protože se za celých těch 18 let, které od vydání Halo 2 uběhlo, nenašel nikdo, kdo by hru takto dokázal dokončit. A už se o to vlastně pokoušel jen málokdo.

Známý americký herní youtuber Charles White Jr., lépe známý jako Cr1TiKaL, proto sebevědomě přišel s výzvou, že komu se něco takového povede, dostane od něj 5 tisíc dolarů, tedy asi 120 tisíc korun. Jelikož se nikdo takový nenašel, Cr1TiKaL ji posléze zvedl na čtyřnásobek tedy na téměř rovný půl milion korun.

Těžko říct, jestli vůbec počítal s tím, že někdo hozenou rukavici zvedne, nebo šlo jen o klasické vychloubání na internetu, jakého jsme od různých internetových „celebrit“ dávno zvyklí. Nakonec ovšem bude muset platit…

JerValiN není v kruhů hráčů Halo rozhodně neznámé jméno, a v minulosti byl k dosažení rekordu asi vůbec nejblíže, přesto nikdo nečekal, že toho dosáhne už po pouhých dvou týdnech od oznámení výzvy.

Své hraní streamoval živě na internetu, dostat se do cíle mu přitom zabralo „jen“ šest a půl hodiny. Celou tu dobu se ovšem musel naplno soustředit a vyvarovat se jakékoliv chybky. Jak se pomalu blížil ke konci, jeho nervozita viditelně stoupala, na samotné finále raději vypnul komunikaci s diváky, aby ho nerušili. Vše dobře dopadlo a za vydatné podpory rodiny donedávna nemyslitelnou výzvu splnil. Mimochodem slíbený půl milion od Cr1TiKala určitě není jedinou odměnou, kterou za svůj výkon dostal, už jen na „dýškách“ od rychle rostoucího fanklubu vydělal další tisíce.

Zajímalo by nás, jestli mu také v mládí rodiče říkali, aby méně hrál, protože to mu v životě k ničemu nebude. Každopádně z herního hlediska jde o famózní úspěch, který si zaslouží veškerý respekt. Na celý záznam hraní se můžete podívat na kanálu na Twitchi.