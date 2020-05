Valve vydává soundtrack z Half-Life: Alyx na epizody

Valve si tak utahuje samo ze sebe – každý fanda si hned vzpomene na slibovaný a nikdy nevydaný Half-Life 2: Episode 3. Doufejme, že alespoň soundtrack k Alyx dotáhne do konce celý a vydávání se po druhé epizodě neodmlčí.

„S radostí oznamujeme vydání oficiálního soundtracku hry Half-Life: Alyx! Konkrétně dnes vypouštíme do světa 1. kapitolu nazvanou „Provázání“, která zahrnuje 9 skladeb ve formátu MP3 (320K) a FLAC. Všech 11 kapitol hry (resp. soundtracku) bude pak přidáno v průběhu následujících měsíců, a to automaticky prostřednictvím aktualizací soundtracku pro všechny jeho vlastníky,“ píše Valve.



Majitelé hry získají na nákup soundtracku na Steamu slevu 25 procent. K dispozici je zde, poslechnout si ho ovšem můžete i na Spotify.

„Half-Life: Alyx je strhující hra, která vám otevře zcela nové zážitky a ukáže, že hraní her nemusí být jen o vysedávání na pohovce či židli. Alyx vás vtáhne do dění, až vás polije pot, zamrazí v zádech a vystřelí tep. To všechno si náramně užijete,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.