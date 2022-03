Budeme budovat vlastní město, rybařit i potýkat se s cholerou

Zatímco letošní návrat The Settlers se nese v duchu přístupnosti a zjednodušování herních mechanismů, alespoň na základě bety, náročnější hráče by mohla zajímat připravovaná budovatelská strategie Farthest Frontier. Kutí ji studio Create Entertainment, které ji nejprve pošle na 4 až 8 měsíců do předběžného přístupu na Steamu. Tato verze obsahuje všechny hlavní mechanismy a slibuje přes deset hodin hry.

Ve hře se budeme starat o budování města, což zahrnuje těžbu surovin, rybaření, ale i výrobu a obchodování. Tvůrci zmiňují čtrnáct druhů surovin, sedmnáct druhů potravin a přes padesát typů budov, které ještě půjde vylepšovat.

Tvůrci slibují nejpromakanější zemědělský systém, který zahrnuje nutnost střídat plodiny, aby se udržela úrodnost půdy. O úrodu nás ovšem mohou připravit i mrazíky, či naopak sucho. Simulován bude celý chod města.

„Vesničané aktivně žijí své životy a vykonávají své práce v reálném čase. Sledujte, jak vesničané převážejí zboží přes město ze vzdálených pracovišť, aby je zpracovali na materiály a vyrobili z nich předměty. Sledujte, jak jsou potraviny a zboží doručovány do domů, na obchodní stanoviště nebo skladovány pro pozdější použití. Rozvíjejte cesty, dopravní vozy a vylepšujte způsoby skladování, abyste usnadnili efektivní pohyb zboží po městě a zabránili jeho zkažení,“ píšou tvůrci.

Mapy budou náhodně generované, k čemuž se pojí i nutnost rozvíjet ekonomiku podle toho, kterých zdrojů je ve vašem okolí dostatek. Pokud se rozhodnete hrát na vyšší obtížnost, může být vaše město napadeno, a to nejenom nájezdníky, ale i nemocemi. Pokud například vesničanům nezajistíte čistou vodu, může propuknout úplavice a cholera. A když se nebudete starat o čistotu města, hlodavci vám do něj mohou zanést mor. Boji se půjde zcela vyhnout, v opačném případě budete stavět i hradby, kasárna a najímat vojáky na obranu města.

Zní to všechno moc krásně, dokonce to i hezky vypadá, tak jen doufejme, že tvůrci dokážou vše pěkně propojit a vybalancovat. Hra vstoupí do předběžného přístupu ještě během letoška.