Strategie Two Point Campus slibuje při budování univerzity víc volnosti

Stejně jako jsme v Two Point Hospital neléčili rakovinu či jiné ošklivé nemoci, ani Two Point Campus se nebude brát vážně. Na studenty čeká například rytířská škola, v níž se budou učit jezdit na koni, či slintavá gastronomie, v rámci níž se pečou pizza či dort v nadměrných velikostech. Bylo by chybou nechat se zmást humorným pojetím. Ukrývá se za ním totiž pořádný kus strategie.

Na starost budeme mít celý univerzitní areál, což znamená nejenom stavění budov, ale i úpravu venkovních prostředí pomocí stromů, cestiček, plotů, fontánek a dalších dekorací. Samozřejmostí je najímání personálu, nicméně výukou starost o studenty nekončí. Naopak, je třeba je zabavit, aby na univerzitní léta vzpomínali s láskou.

Two Point Campus nám při budování v porovnání s předchůdcem ještě víc rozváže ruce. „Jednou z věcí, která pro nás byla velmi důležitá, bylo dát hráčům ještě více možností, jak si kompletně utvářet svůj herní svět. Už nejste omezeni na naše rozvržení stěn, ale přidáváme nové kreativní nástroje, které vám umožní stavět celé vlastní budovy, přidávat vnější komponenty a vytvářet úrovně přesně podle vašich představ. Ať už vně nebo uvnitř stěn budovy,“ vysvětluje Craig Laycock z Two Point Studios.

„To znamená, že ve hře jsou nyní k dispozici krajinné prvky, jako jsou stromy, cesty, ploty a další, které vám umožní utvářet celý areál, a to jak uvnitř, tak zvenčí.“

Tvůrci se víc zaměří na studenty. Dává to smysl, zatímco pacienti v Two Point Hospital přijdou, projdou všemi procedurami a následně odcházejí, ideálně vyléčení, v Two Point Campus budeme se studenty trávit výrazně víc času.

Two Point Campus

„Musíte se postarat o to, aby měli vše, co potřebují k pilnému studiu i hraní. Ať už je to nejlepší knihovna ve městě, nebo nejlepší dýdžejské pulty ve studentských salóncích! A vaši studenti budou mít vlastnosti, osobnosti a dokonce i vztahy, které se budou vyvíjet v průběhu hry. Budou vaši rytíři vycházet s vašimi gothiky? Je snad ve vzduchu cítit láska?“ přemítá Laycock.

„Doufáme, že skvělá komunita Two Point bude milovat i náš nadcházející titul a novou tvůrčí svobodu, kterou Two Point Campus přinese, a že nové hráče zaujme její prostředí a nepředvídatelný svět, který se snažíme budovat, nabitý humorem a šarmem naší značky“, řekl Gary Carr, spoluzakladatel a kreativní ředitel společnosti Two Point Studios.

Two Point Campus vyjde během příštího roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One a Xbox Series X/S. A my se nemůžeme dočkat!