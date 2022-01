Není to už moc? Dohrání Dying Light 2 na 100 procent zabere 500 hodin

Samozřejmě nechci podceňovat nikoho z vás a jsem si jist, že speedrunneři zvládnou pokořit Dying Light 2 Stay Human za nějaký dost neuvěřitelně nízký čas, nicméně většina z nás s hrou stráví poměrně dost času. Zejména tedy, pokud patříte mezi ty, co se ve hrách snaží vyzobávat všechno možné.

Pokud chcete vidět úplně všechno, což zahrnuje splnění všech úkolů, prozkoumání každé části herního světa a pět různých zakončení, potom si vyhraďte minimálně 500 hodin. Z hlavy teď nespočítám, kolikrát byste za tu dobu oběhli fotbalové hřiště, nicméně podle Techlandu to je zhruba tolik, jako kdyby jste šli pěšky z Varšavy do Madridu.

Tvůrci později vydali upřesnění a přiblížili, kolik času si máme vyhradit na klasický průchod, kdy trochu plníte i vedlejší úkoly a prozkoumáváte svět okolo. Dohrání příběhu má v takovém případě zabrat pod sto hodin.

Poslední dobou ovšem vyvstávají otázky, zda nejsou hry až příliš dlouhé a zda čas v nich strávený je zaplněný smysluplnými aktivitami. Poslední díly Assassin’s Creed lákají na krásný otevřený svět, nicméně kolik hráčů celý příběh skutečně dotáhne do konce? A kolik při hraní lidově řečeno vyhoří a musí si dát na čas pauzu?

Zda to bude případ i Dying Light 2 Stay Human, zjistíme 4. února, kdy hra vychází na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch (Cloud verze). Jen pro kontext, první Dying Light zabere mezi dvaceti a třiceti hodinami a skvělé rozšíření The Following jsem dohrál za nějakých čtrnáct.