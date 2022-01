S délkou Dying Light 2 to není tak žhavé, příběh půjde dohrát za 20 hodin

Zpráva, že ti, kteří chtějí dohrát připravovanou zombie akci Dying Light 2 Stay Human na sto procent, si musí vyhradit minimálně 500 hodin, mezi fanoušky slušně rezonovala. Tvůrci proto pár věcí upřesnili, aby bylo zřejmé, jaké časové nároky očekávat.

„Chtěli jsme objasnit naše nedávné sdělení o počtu hodin potřebných k dokončení hry. Hra Dying Light 2: Stay Human je navržena tak, aby hráči s různými herními styly a preferencemi mohli prozkoumávat svět podle svých představ,“ vysvětluje Techland.

Co to znamená? Třeba to, že hlavní příběhovou linku půjde dokončit už za dvacet hodin, což je jen o kousek víc než u jedničky.

Kdo chce kromě příběhu splnit i všechny vedlejší úkoly, měl by si vyhradit osmdesát hodin. Oněch pět set hodin dále zahrnuje všechna možná zakončení, objevení všech míst, absolvování každého dialogu a nalezení všech sběratelských předmětů.

Takže co to znamená? Hlavně to, že si každý bude moci hru užít podle svých představ a možností. Dying Light 2 Stay Human vychází 4. února na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch (Cloud verze). Nemůžeme se v redakci dočkat!