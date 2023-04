Stahujte zdarma vynikající zombie akci Dying Light, máte na to týden

Dying Light je jednou z těch zombie her, kdy nepřátelé nejsou jen pomalu klopýtající mručící loudové, ale dokážou vás pořádně prohnat. Hlavní hrdina se ovšem umí přizpůsobit a spíše než bojem, řeší většinu setkání úprkem. Hra v mnohém připomíná parkourovou legendu Mirror’s Edge, oproti ní se ovšem odehrává v daleko otevřenějším světě.

Dying Light je velmi násilný, takže doporučujeme až od osmnácti let.

Navštívíte fiktivní blízkovýchodní město Harran, ve kterém se snažíte najít lék na zombie apokalypsu, která kdysi tepající metropoli zcela odřízla od zbytku světa.

Ano, zápletka není z těch nejoriginálnějších a ani později se moc nerozjede, o ní však v Dying Light nejde. Hlavním zdrojem zábavy je zde zběsile rychlý úprk v postapokalyptických kulisách, jen občas naředěný extrémně brutálními souboji na blízko, během nichž stříká krev na všechny strany. Zajímavou mechanikou je plynulý přechod mezi dnem a nocí, kdy jste sice méně vidět, ovšem ze svých úkrytů vylézají silnější nepřátele. „Připadal jsem si jako při sledování některého dílu Walking Dead, akorát s tím rozdílem, že v tom světě za obrazovkou jsem já,“ napsal Ondra Zach v dobové recenzi, kde hru odměnil skvělými 86 procenty.

Epic navíc rozdává hru ve vylepšené verzi, která kromě detailnější grafiky obsahuje i povedený datadisk The Following (naše recenze), v němž dostanete možnost řídit vlastní buginu. A když už si hru na tomto odkazu budete vyzvedávat, nezapomeňte si přihodit i pár kosmetických DLC, které jsou pro tuto vzácnou příležitost také zdarma. Jen pozor, máte na to čas jen do 13. 4., poté bude nabídka zase vyměněna.