Denuvo bude obsahovat vodoznak, aby bylo snazší najít zdroj pirátských kopií

Není to tak dávno, co vývojáři softwarové ochrany Denuvo slibovali, že nadobro skoncují s pirátskými kopiemi videoher. Chvilku to sice trvalo, ale nakonec se ji stejně podařilo prolomit a tak se teď občas stane, že u nového titulu nevydrží ani den.

Hráči Denuvo nenávidí a je tak častým důvodem k reviewbombingu.

Kromě toho má pak špatnou reputaci i u poctivých zákazníků, které „otravuje“ vyžadováním trvalého připojení k internetu, nutnou přítomností originálního datového média v mechanice nebo třeba zvýšenými nároky na hardware.

Místo šikany platících hráčů se tak společnost rozhodla zaměřit na zdroje, odkud se kopie her k pirátům s předstihem dostávají, což mohou být zástupci médií, testeři nebo třeba prodejci. V plánu je proto opatřit každou takto dopředu uvolněnou kopii digitálním vodoznakem, díky němuž by pak bylo možné snadno najít zdroj, kvůli němuž hra unikla na internet.

Hry se kradly vždy a dlouho patrně ještě budou. I když už jsou daleko dostupnější.

Vývojáři sami si budou moct vybrat, jestli bude vodoznak viditelný (tedy trvale přítomný na obrazovce a tak ho půjde identifikovat i z obrázků nebo gameplay videí), anebo jen ukrytý v kódu hry.

„Tato vlastnost každého donutí dvakrát si rozmyslet, jestli nechat kopii uniknout, protože bude vědět, že jakákoli neoprávněná distribuce může být přímo spojena s jeho osobou,“ píše se v oficiální zprávě.

Není to úplně revoluční novinka, s podobným opatřením se jako novináři občas setkáváme při různých preview eventech, v těchto případech ale hra běží na vzdálených serverech. Díky Denuvu bude možné rozběhat hry i na domácím počítači a tak například otestovat jejich náročnost.