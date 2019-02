Cenega přestala Bonuswebu poskytovat hry, nelíbí se jí recenze Hitmana 2

Je nám jasné, že zákulisní tahanice jsou většině z vás ukradené, přesto nám přijde fér vás o kroku Cenegy, která nám jako distributor doposud posílala kódy na recenze alespoň v mírném předstihu, informovat. Cenega má totiž v portfoliu hry od Segy, Capcomu, Take 2, Square Enixu či Bethesdy.

Kvůli recenzi na Hitmana 2 se ohradila Kristýna Fleissigová, která v Ceneze pracuje na pozici Public Relations Specialist. Nelíbila se jí kritika filmečků, které recenzent označil za odporné a laciné, dále pak informace, že hra působí jako datadisk a je předražená, ale ani doporučení, že je lepší počkat na slevu. Recenzi označila za brak a požadovala nějakou nápravu.

Autorem recenze, v které jsme samozřejmě nic neměnili, je zkušený redaktor Jakub Žežule. Přečíst si ji můžete zde. V případě pochyb jsme připraveni zveřejnit kompletní komunikaci. V rámci objektivity jsme Cenegu kontaktovali a nabídli jí, aby zveřejnila svůj pohled na věc. Společnost nijak nereagovala.

To, že se vybrané značky staly rukojmím PR manažerky, nijak neovlivní náš pohled na hry z portfolia Cenegy. Nic takového si ani nemůžeme dovolit. Jediné, co rozhoduje, je čtenářský zájem. Samozřejmě budeme i dál recenzovat všechny největší pecky a dále to, co nám rozpočet dovolí. Jen to pro nás bude složitější.

Máme naštěstí i své zdroje a kontakty (ne, nemyslíme warez), přesto to pro nás znamená, že některé hry získáme až v den vydání. Zkrátka si je koupíme, abychom vám mohli přinést recenzi.