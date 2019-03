3D Realms stále žijí a připravují novou střílečku na enginu prvního Qukea

Studio 3D Realms už má svoje nejlepší dny zřejmě za sebou a přežívá jen z čiré nostalgie. Naštěstí pro ně, lidí, kterým chybí přímočaré střílečky z devadesátých let minulého století, je stále dost.



Nově oznámený WRATH: Aeon of Ruin se ani nesnaží předstírat, že by snad měl za cíl něco jiného, než vyvolat příjemné vzpomínky na „staré dobré časy.“ Poběží na upravené technologii, která poháněla už prvního Quakea z roku 1996 a má se prý líbit všem, kteří vyrůstali u her jako Doom, Duke Nukem 3D, Blood, Unreal nebo Hexen.

Těšit se můžete na devět unikátních zbraní, patnáct obrovských levelů, stupidní příběh a spoustu krve. Vypadá to zábavně, na druhou stranu nám možná bude stačit hodně podobně vypadající Ion Maiden (viz náš článek), který je rovněž naplánovaný na letošní rok.