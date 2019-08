Slavnostní zahájení GamesComu přineslo herní premiéry i Death Stranding

Organizátor akce Geoff Keighley se rozhodl pojmout dvouhodinovou prezentaci jako jasnou reakci na odlidštěné konference letošní E3, jimž dominovaly krátké, nicneříkající CGI filmečky. K vidění tak byla spousta záběrů přímo z hraní i zdravá porce nervozity. Sám moderátor neváhal připomenout, že z úctyhodného line-upu kupodivu téměř nic neuniklo.

Prezentace odstartovala představením příběhové kampaně do střílečky Gears 5, která má nabídnout nelítostnou válku lidstva s mimozemšťany i osobní příběh hlavní hrdinky Kait. Ani tentokrát nebude ve hře chybět prošedivělý svalovec Marcus Fenix. Grafika vypadá nadmíru dobře a na Xbox One X hra poběží v 60fps a 4K rozlišení.

Představeny byly i záběry z horde módu, kde jednotlivé postavy mají speciální schopnosti. Nováčci ocení robota, v jehož roli mohou poskytovat podporu zkušenějším hráčům. Hra vychází již šestého září na Xboxu a PC. Samozřejmě bude i součástí Game Passu.



Nejednoho pamětníka překvapilo oznámení, že vydavatelství THQ Nordic vzkřísilo slavnou značku Comanche. Studio Nukklear se hru rozhodlo pojmout jako multiplayerovou týmovou akci. Kromě klasických helikoptér v ní nebudou chybět ani drony, které budou bojovat ve stísněných prostorách a hře mají dodat na rozmanitosti.



Poté přišly na řadu závody Need for Speed: Heat, v nichž máte závodit v denním i nočním režimu. V obou případech po vás půjde policie, v noci to však bude o poznání ostřejší. Hra nabídne otevřený svět a spoustu možností tuningu, kterému se budete moci věnovat i prostřednictvím mobilní aplikace.

Upravovat půjde dokonce i vzhled vašeho řidiče, a to včetně ponožek. Proč? Protože to ve hře chybělo. Autoři také slibují, že hru tentokrát nezaplaví lootboxy a pay2win mechanismy. Zmíněnou aplikaci si můžete stáhnout už dnes. Hra má vyjít osmého listopadu a nutno říct, že nevypadá vůbec špatně, a to i bez ponožek.



Po NfS přišly na řadu dvě čerstvá oznámení. Kerbal Space Program 2 se pochlubil vtipným CGI trailerem, podstatně více jsme se však dozvěděli o pokračování skvělé hororové plošinovky Little Nightmares. Hra má dovysvětlit kryptický příběh prvního dílu a bude se odehrávat v divočině. Zdá se, že hlavní postavy jsou tentokrát dvě. Little Nightmares 2 vyjdou v roce 2020 a slibují koňskou dávku napětí a hororové atmosféry.



Méně slavně zatím vypadá multiplayerová exkluzivita Predator: Hunting Grounds, kde se utká tým čtyř vojáků s predátorem. Tvůrci mají na triku nepříliš kladně přijatý Friday 13th. Hra vyjde v roce 2020.

Datadisk do multiplayerového RPG Monster Hunter World s názvem Iceborn se připomněl příběhovým trailerem. Ten láká na lov ledového draka.

Dalším nepříliš slavným momentem bylo představení multiplayerové střílečky The Cycle. Hra má mít inovativní strukturu a bude k dispozici zadarmo na Epic Game Store. Tvůrci z talentovaného studia Yager jsou zodpovědní mimo jiné za parádní příběhovou akci Spec Ops: The Line a v redakci jsme proto při pohledu na jejich aktuální projekt trochu truchlili.



Po The Cycle přišlo připomenutí chystané čtvrté epizody do Life is Strange 2, která aktuálně vychází. Mnohem zásadnější oznámení na sebe nenechalo dlouho čekat.

Humankind je nová tahová strategie od Segy, která si evidentně bere za cíl vyzvat na souboj Civilizaci, od níž je na první pohled prakticky k nerozeznání. Hra vyjde v roce 2020.

S blížícím se vydáním bylo nemyslitelné, aby na podobné akci chyběla také lootovací střílečka Borderlands 3. Diváci byli ubezpečeni, že tvůrci intenzivně pracují na endgame obsahu, kde nebude chybět verze horde módu a šest speciálních lokací, které hráče odmění v závislosti na tom, jaké nepovinné úkoly se mu podaří na cestě za finálním lootboxem pokořit. Hra bude k dostání třináctého září.



Premiéru si odbyla nádherná vesmírná sci-fi akce Everspace 2 od německého studia Rockfisch. Hra poběží na Unreal enginu, je však bohužel chystaná až na rok 2021. Její parádní předváděčka ale rozhodně stojí za zhlédnutí.

Po traileru na Zaklínače 3 pro Switch, který vypadá oproti ostatním verzím opravdu bídně, přišla řada na letošní ročník série FIFA, která hráče láká na pouliční fotbal (Volta). Hra nabídne sedmnáct unikátních hřišť rozsetých po celém světě, a pyšní se vlastním příběhovým módem. Prezentované záběry působí svěžím dojmem a zaujmou i ty, kteří sérii dávno odepsali. FIFA 20 vyjde sedmadvacátého září.



Další novinkou je akce Disintegration od nového týmu třiceti vývojářů, který vede jeden z tvůrců značky Halo. Hra má být opět střílečkou z první osoby, důležitou složkou má být ale taktické udílení rozkazů spolubojovníkům. Zajímavě působí to, že vaše postava se celou dobu ve hře vznáší na jakémsi antigravitačním vozítku. Tvůrci chystají epickou kampaň i hru více hráčů. Menší budget je však na hře zatím dost znát. Vydání je plánováno na příští rok.



Po letmém připomenutí diablovky Darksiders Genesis přišla na řadu hra Gylt. Autoři ze studia Tequila Works (Rime, Deadlight) představili hororovou adventuru, v níž ovládáte malou holčičku, řešíte hádanky, plížíte se, prozkoumáváte okolí a likvidujete nepřátele pomocí baterky.

Evidentní podobnost tohoto mechanismu s Alanem Wakem neunikla ani moderátorovi. Zmatek panuje kolem jejího statusu první exkluzivity pro streamovací službu Google Stadia. Byla tak sice oznámena, ale zástupci studia odpovídají na otázky novinářů dost vyhýbavě a Gylt se proto nejspíše podívá i na jiné platformy.



Po Gylt přišla na řadu „revoluční“ novinka Destiny 2: Shadowkeep, s níž prvního října studio Bungie definitivně odstartuje svou činnost coby nezávislé studio. Destiny 2 bude free 2 play a nově také nabídne cross save napříč všemi platformami. Samotné rozšíření se zaměří na Měsíc a frakci Hive, první sezioa obsahu se však bude kupodivu točit kolem strany mechanických Vexů.



Po oznamovacím CGI traileru na horror Remothered: Broken Porcelain se krátkého skeče dočkal i obchod Epic Game Store, který představil připravované časové PC exkluzivity. Nově bylo oznámeno partnerství s Magic The Gathering: Arena.



Majitelé Playstationu 4 si mohou již dnes stáhnout hraný interaktivní thriller Erica, který sice nápadně připomíná epizodu Bandersnatch ze seriálu Black Mirror, ale údajně má nabídnout mnohem víc interaktivity.

Poté následovalo oznámení tří novinek, které potěší všechny stratégy. Vynikající hra ANNO 1800 se dočká tří rozšíření – Sunken Treasure, Botanic i arktického The Passage, jenž hráčům dovolí stavět vlastní vzducholodě. Update zdarma pro všechny hráče dodá do hry denní/noční režim.

Fanoušci se dočkají i čtvrtého dílu strategie Port Royale, který se podívá i na konzole. Na první září 2020 je naplánována strategie Iron Harvest 1920+, u níž autoři zdůraznili, že se svou novinkou hodlají startovat na Steamu a „všude jinde“.

Zklamáním byla prezentace Call of Duty: Modern Warfare, která nic nového nepřinesla, jen oznámení, že tento víkend bude na PlayStationu 4 hratelná alfa režimu dvou proti dvěma.



Nepřekvapivě nejvíce prostoru získala očekávaná novinka Death Strading, která vyjde letos na PlayStationu 4. Kromě dvou videí (najdete například zde a zde) představujících hlavní postavy se vývojář Hideo Kojima konečně vytasil souvislou ukázku přímo z hraní a bylo to - zvláštní.

Cílem hry je spojit jednotlivé geografické oblasti a jejich obyvatele. V ukázce můžeme vidět hlavního hrdinu donášet zásilku klientovi, kterého ve hře hraje Kojimův kamarád (a na pódiu přítomný moderátor) Geoff Keighley.

Kojima se trochu rozpovídal o miminech, které od počátku vzbuzují největší pozornost veřejnosti. Díky jejich spojení s „druhým“ (posmrtným) světem je ve hře využíváte jako radar. V jedné z ukázek je hrdinovi přímo řečeno, že se takto využívaného dítěte bude muset do konce své cesty pravděpodobně zbavit.

Mimochodem, pokud kupříkladu spadnete z útesu, mimino začne řvát a vy ho jemným pohybem ovladače musíte zase uklidnit. Ve hře budete moci i močit, což má samozřejmě praktické využití. V ukázce jsme viděli, jak díky takovému úkonu vyrostla ze země (prý) užitečná houbička. Kromě toho bylo také naznačeno, že močení půjde využít i jako jakýsi druh klíče anebo zbraně. No, nekupte to. Death Stranding vyjde osmého listopadu.



Organizátor a moderátor Keighley v Kolíně velkým vydavatelům ukázal, jak má vypadat pořádná konference. Sice jsme neviděli nášup blockbusterů chrlených jak na běžícím páse, přesto se jednalo o příjemnou a mnohem přínosnější podívanou, než jakou nabídla letošní E3.