Nintendo si na GamesCom chystá letošní vlajkové lodě včetně Zaklínače 3

Line-up pro GamesCom, který proběhne od 20. do 24. srpna, není úplně stejný s tím, co jsme viděli letos na E3 a na následné akci ve Frankfurtu, byť stěžejní hry jsou samozřejmě totožné.

Luigi’s Mansion 3 Pokémon Sword a Shield The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Návštěvníci si budou moci moci zahrát letošní Pokémony Sword & Shield, duchařskou akci Luigi’s Mansion 3 (číst první dojmy) či remake The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Na stánku však dále budou Daemon X Machina, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition a hlavně The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition. Konečně tak budeme moci na vlastní oči posoudit, jak Zaklínač 3 na Switchi vypadá v akci. Červnové odhalení nás totiž celkem navnadilo.

Zaklínač 3 na Switchi

Těšit se máme i na nová videa z následujících her:



Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Astral Chain

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition



Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition

Zdá se, že v Kolíně tak nebude k vyzkoušení sportovní titul Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, u nějž ještě haprovalo ovládání. Připravované video však zřejmě představí nové disciplíny.

V hratelné podobě opět chybí trochu nepochopitelně i Astral Chain, který vychází už 30. srpna. Nintendo tak zřejmě zvolilo stejnou taktiku jako u Fire Emblem: Three Houses. Netrpělivě však očekáváme, co nového uvidíme v Luigi’s Mansion 3 a potěšilo i zařazení Zaklínače 3.