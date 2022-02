Cuphead na scénu! je super seriál podle hardcore hry. Český dabing válí

Cuphead je výborná arkádová videohra od nezávislých vývojářů ze Studia MDHR, která spatřila světlo světa na Xboxu One a PC už v roce 2017. O dva roky později pak vyšla na Nintendo Switch a v roce 2020 se jí dočkali konečně i majitelé PlayStationů 4. I když jde žánrově o klon slavnějšího Metal Slugu, stal se Cuphead záhy po vydání hitem. Bylo to kvůli osobitému grafickému zpracování, které evokuje americké animáky z 30. let minulého století, chytlavé hratelnosti a v poslední řadě i pro svou vysokou obtížnost.

K dohrání Cupheadu je zapotřebí mít bleskurychlé reflexy, nervy z oceli a odolné prsty. I nás z něj několikrát málem trefil šlak. Stylová grafika run’n’gun hry vyloženě vybízela ke zpracování v podobě animovaného seriálu nebo filmu. Nakonec jsme se (nepřekvapivě) dočkali. Práva ulovil streamovací gigant Netflix.

Dvanáct dílů dávkované zábavy

Pro diváky připravil dvanáctidílnou sérii, která nese název Cuphead na scénu! (v originále The Cuphead Show!). Bratři Chad a Jared Moldenhauerovi – tvůrci videoherního Cupheadu – se tentokrát postavili do role výkonných producentů. Nad produkcí seriálu tedy drželi ochrannou ruku, což je jen a jen dobře. Každý díl je velmi kratičký a jeho stopáž se pohybuje kolem necelé čtvrthodiny.

The Cuphead Show! Spojené státy americké / Kanada, 2022–, N/A Scénář: Chad Moldenhauer, Jared Moldenhauer Hrají: Tru Valentino, Frank Todaro, Joe Hanna Hodnocení: 90 %

Celou řadu tak můžete zhlédnout v pohodě na jeden zátah nebo si z ní udělat kratičké pokoukáníčko na pokračování před spaním.

Seriál je přístupný od sedmi let, takže je vhodný pro malé i velké, které pobaví jeho vizuální i konverzační fórky. Zaměřuje se stejně jako videohra na osudy impulzivního hrníčku jménem Cuphead a jeho bojácného bratra Mugmana, které vychovává v chaloupce strýček Konvička. Děj si bere z předlohy jen část. Konkrétně tu, která pojednává o tom, jak Cuphead omylem zaprodá svou duši Ďáblu.

Odkazů na hru je dost

Ten je zde stejně jako ve hře hlavním antagonistou. Objevují se však i další bossové a postavy včetně brambory, cibule a mrkve, Krále Kostky nebo Vepře, od kterého kupujete ve hře zbraně a kouzla. Objevuje se i sličná slečna Chalice. Za postavičku holčičího stepujícího poháru bude možné hrát v nadcházejícím DLC Cuphead: The Delicious Last Course, které vyjde na všechny možné platformy 30. června 2022.

K vidění jsou i některé lokace ze hry, ale jak už jsme poznamenali, jde o volnou adaptaci, takže spousta scének i událostí je zcela nových. Odkazy na hru jsou ovšem časté. Například když někdo umře, vyletí z něj duše. Pařani moc dobře vědí, že pokud se toto stane spoluhráči, lze ho polapením duše letící do nebe ještě zachránit před smrtí. Humor je třeskutý a baví. Animace je neuvěřitelně nádherná, stylová, prostě boží. Připomíná dobu minulou, ale přesto se v ní objevují i moderní prvky.

Cuphead The Musical

Cuphead na scénu! není jenom legračním animákem, je to zároveň parádní muzikál. Zpívá se tu, tančí, dovádí a hudba je skvělá. Proto jsme ocenili původní dabing i zpěv všech zúčastněných.

V redakci dáváme v drtivé většině přednosti vždy originálnímu změní, ale Cuphead na scénu! se nám náhodou spustil v chytré televizi s českým dabingem. V tom okamžiku jsme zbystřili uši. Český dabing je totiž naprostá extratřída! Jistě znáte řeči starších o tom, jak byl kdysi český dabing na světové úrovni, ale sami to neznáte, protože dneska stojí za starou belu? Zde máte důkaz, že to jde, když se chce. Originální znění je skvělé, ale český dabing si s ním nezadá. Jsme si jisti, že to čeští diváci ocení. Petr Neskusil a Petr Gelnar září jako Cuphead a Mugman. Ale i zbytek dabérů a zpěváků si zaslouží chválu.

Cuphead na scénu! je seriál, který je povinností pro všechny milovníky předlohy, ale díky srozumitelnému pojetí si ho užijí i děti a dospělí, kteří ji nikdy nehráli.

P.S.: Vzhledem ke konci si lze snadno domyslet, že nás čeká i druhá řada.

Klady

Nádherná animace

Skvělé originální znění i český dabing

Zábavný humor

Pro malé i velké

Pobaví i ty, kteří neznají předlohu

Zápory