Začala beta The Burning Crusade Classic, je na pozvánku

The Burning Crusade Classic je rekonstrukce první expanze pro World of Warcraft, která vyšla v roce 2007. Právě začala beta, která je na pozvánku, takže se podívejte do mailů (pokud jste předtím vyjádřili zájem o testování). Beta aktuálně umožňuje získat maximálně úroveň 64, nepodporuje add-ony a neobsahuje žádný PvP obsah. Možnosti se budou rozšiřovat postupně.