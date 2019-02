Výherci cen v anketě Hra roku 2018

hra

Hlasování ve všech kategoriích ankety Hra roku 2018 je minulostí. Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili, ještě před zveřejněním finálních výsledků v pátek jsme vylosovali tři výherce. Tady jsou:

1. místo / konzole PlayStation 4 1TB + hra Gran Turismo Sport + Marvel`s Spiderman digitální kód

Dinh Xuan Thinh | dinhdiamond@...

2. místo / Digitální kódy her: Marvel`s Spiderman + Detroit Become Human + Uncharted the Lost Legacy

Rastislav Puna | punarasto@...

3. místo / Digitální kódy her: Marvel’s Spiderman + Horizon Zero Dawn

Roman Petko | romanpetko@...

Gratulujeme! Ohledně předání cen vás bude kontaktovat marketing iDNES.cz.