Streets of Rage 4 představují novou postavu a online coop

Pokračování retro bojovky Streets of Rage je za chvíli tady, a jako bychom se už teď netěšili dostatečně, přinesli autoři ještě další dobré zprávy. Jednak ukázali novou postavu, obřího boxera Floyda, jednak slíbili i online kooperaci. Ano, ve více lidech mačkajících se u jednoho počítače to bude lepší, ale takto se herní sedánek bude zase lépe koordinovat.

Our cybernetic brother-in-arms will smash your heart this Spring. #SOR4



We're thrilled to introduce you to the Floyd Iraia, along with the two-player online mode and four-player offline co-op!



Add to your Wishlist now: https://t.co/8Sp14UFbG3@Lizardcube @Guard_Crush pic.twitter.com/vegk81mWH6