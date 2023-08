Street Fighter 6 chystá spolupráci s Želvami Ninja

Želvy Ninja se opět dostávají do povědomí díky novému animáku Želvy Ninja: Mutantí chaos, a ačkoliv na základě komiksu The Last Ronin vzniká i hra, aktuálně se musíme spokojit s různými crossovery. Od 8. srpna se tak svět Želvy Ninja prolne s bojovkou Street Fighter 6 (číst recenzi na Bonuswebu].

Hráče čeká: „Výbava a emotikony TMNT, nové tituly, razítka, tapety na zařízení ve hře, rámečky fotoaparátu ve fotografickém režimu a proměna vlastního avatara ve World Tour a Battle Hub ve vaši oblíbenou želvu.“