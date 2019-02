Server IGN publikoval dvacet minut hraní z očekávané looter shooter The Division 2. Záběry pocházejí z mise Space Administration HQ a přestřelky ukazují z pohledu všech čtyř hráčů. A vypadá to vskutku slibně. Připomínáme, že kdo má hru předobjednanou, nebo bude mít štěstí, zahraje si od 7. do 10. února private betu.

The Division 2 vychází 15. března 2019 na PC, PlayStation 4 a Xbox One.