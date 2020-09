Předplatitelé Games with Gold dostanou v říjnu Maid of Sker

Vypadá to, že Microsoft jednoznačně upřednostňuje Game Pass na úkor služby Games with Gold a na její nabídce je to opět vidět. Největším tahákem měsíce října je tuctová hororovka Maid of Sker (viz naše recenze), zbylé tituly Slayaway Camp: Butcher’s Cut, Sphinx and the Cursed Mummy a Costume Quest už jsou pak jen nezávislé drobnosti.