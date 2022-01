Pokémoni, jak je neznáte. Vychází Pokémon Legends: Arceus

Od pátku 28. ledna je na Switchi v prodeji nová hra s pokémony nazvaná Pokémon Legends: Arceus. Novinka zůstává věrná kořenům, přesto láká na zcela nové pojetí a zasazení.

„Pokémon Legends: Arceus není dokonalý. Zároveň je to ovšem hra, po které řada fanoušků už dlouho volala. Máme tu lákavé zasazení, víc lore, a hlavně větší kontrolu nad tím, jak se v herním světě pohybujeme, jak pokémony chytáme a jak bojujeme. Budete se plížit, volit optimální taktiku a během toho všeho ještě sbírat různé předměty na craft. Později se k tomu přidají další způsoby pohybu. Může to zní banálně, ale je to ohromně zábavné,“ napsal jsem v recenzi na Bonuswebu.