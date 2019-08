Pět karet v Hearthstone oslabí, všechny změny se týkají many

Blizzard přistupuje po vydání expanze Saviors of Uldum a vyhodnocení dat k oslabení pěti karet. U mága to odnesou karty Conjurer’s Calling a profesionálními hráči kritizovaná Luna’s Pocket Galaxy, jejíž zahrání bude opět stát sedm many. Warriorský Dr. Boom, Mad Genius podraží o dvě many, priestovská Extra Arms o jednu. O jednu manu bude dražší i ve Wildu oblíbená karta Barnes. Ke změnám dojde 26. srpna, podrobnosti čtěte na oficiálních stránkách zde.

Saviors of Uldum