Nový trailer ukazuje zákulisí vzniku očekávaného Starfieldu

Většina trailerů chce ve zběsile prostříhaných záběrech ukázat to nejlepší ze vznikající hry, tvůrci „vesmírného“ Skyrimu na to ovšem tentokrát šli jinak. Ve víc než sedmiminutové reklamě sice nevidíme žádný konkrétní záběr, ovšem klíčoví zaměstnanci Bethesdy v něm vysvětlují, čeho se snaží dosáhnout. Tak snad se jim to povede. Starfield by měl vyjít koncem příštího roku na PC a xboxy.