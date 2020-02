Nintendo spustilo mikrostránku k Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons je první velká letošní hra Nintenda, od níž si japonská společnost slibuje ohromné prodeje. Aktuálně byla spuštěna oficiální stránka v odlehčené verzi, která rekapituluje dosud známé informace, obsahuje obrázky i informace o nádherné speciální edici.

Hra vychází 20. března na Switch a prozatím panují nejasnosti okolo dvou věcí. První jsou in-game platby, které mají nejpravděpodobněji spojitost s plánovanými DLC.

Druhá se týká možnosti přenosu uložené pozice. Víme, že hra nepodporuje standardní ukládání do cloudu a nebude možné ani přenést save z jedné konzole na další. Nintendo však plánuje funkci, která předplatitelům Nintendo Switch Online umožní zálohovat pozici do cloudu, kterou půjde v případě ztráty či rozbití konzole obnovit. Nemá však fungovat jako klasické ukládání do cloudu, jak to známe z jiných her. Jisté je, Nintendo by se mělo chytit za nos a vymyslet ohledně ukládání pozic nějaké uživatelsky přívětivější řešení.