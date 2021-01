New Pokémon Snap vyjde koncem dubna, sledujte nový trailer

Pokémon Snap je přes dvacet let starý spin-off, který vyšel na Nintendo 64 a jehož náplní je fotografování pokémonů. A to za různě stanovených podmínek. New Pokémon Snap je oficiální pokračování, které slibuje v podstatě to samé. A vypadá slibně. Dobrodružství se odehrává v regionu Lental a na Switch vyjde 30. dubna. Níže se podívejte na nový trailer.