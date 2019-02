Pětice nejprodávanějších krabicových her týdne v Británii je totožná jako před týdnem, zamíchalo se pouze pořadí. Do čela se vyhoupla kovbojka Red Dead Redemption 2. Zajímavá bitva nás však čeká za týden, kdy uvidíme první prodejní výsledky her jako Metro Exodus či Far Cry New Dawn.

Nejprodávanější krabicové hry týdne v Británii tento týden minulý týden Red Dead Redemption 2 1. 3. FIFA 19 2. 4. Kingdom Hearts III 3. 1. Resident Evil 2 4. 2. Call of Duty: Black Ops 4 5. 5.