Mortal Kombat představuje nového bojovníka Gerase

Série Mortal Kombat se sice letošním dílem vrátí ke kořenům (viz naše preview), to ale neznamená, že vývojáři rezignují na novinky. Těšit se tak můžeme i na úplně nové bojovníky, které rozšíří dobře známou sestavu. Jedním z nich bude i plešatý kouzelník Geras, přítel Liu Kanga, který v soubojích dokáže manipulovat s časem. Více viz trailer.