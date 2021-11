Horor Maid of Sker dostane pokračování, bude z něj střílečka

Maid of Sker byla jen průměrnou hororovou schovávačkou, která těžila hlavně z originálního zasazení inspirovaného velšským folklorem (viz naše recenze), své fanoušky si však zřejmě našla a tak se již chystá pokračování. Ponechá si sice kulisy, jinak ovšem projde radikálními změnou. Nejen, že tentokrát hráč dostane do ruky zbraň a s nepřáteli si to bude moci vyříkat i po zlém, ještě navíc to ani nebude muset dělat sám, ale i v kooperaci s až třemi dalšími.