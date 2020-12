Hearthstone naděluje 500 zlatých a 5 balíčků s kartami

Obří patch19.2 pro karetní Hearthstone je tu a s ním, kromě nového obsahu a změn ve vyvážení, také fajn odměny. Všichni hráči, kteří se stihnou přihlásit do hry do 18. ledna 2021, získají dárek v podobě 500 zlatých a pěti balíčků Madness at the Darkmoon Faire, což je poslední expanze. Další odměny se vážou k novému legendárnímu úkolu.

Režim Battlegrounds přivítal Staré bohy, což znamená nejenom nové miniony, ale také hrdiny. Změn ve vyvážení se pak dočkaly Duely a režim Standard (oslabily karty Blade Dance, Shardshatter Mystic, Dreadlord’s Bite, Dinotamer Brann, Voracious Reader a Lorekeeper Polkelt).

Podrobnosti čtěte na oficiálních stránkách zde.