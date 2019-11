Čtyři hrdinové opustili a rozšířili režim Battlegrounds v Hearthstone

Nový režim Battlegrounds v kartičkách Hearthstone, o němž jsme na Bonuswebu psali zde, se dočkal prvních větších úprav. Rozloučili jsme se se čtveřicí hrdinů, ale netřeba smutnit, ve hře se zároveň objevili čtyři noví. Změna je důležitá z hlediska vyvážení, po dvou týdnech totiž bylo celkem zřejmé, s kterými borci se spíše propracujete do finále a kteří vás naopak dovedou k prohře. Úpravy se týkají také čtyř minionů, kteří změnili svoji dostupnost v tierech. Posílit by tak měli démoni a murloci, naopak klíčový Junkbot u mechů se posunul do vyššího tieru. Podrobnosti čtěte na oficiálních stránkách zde.

Jeden z nových hrdinů v Hearthstone Battlegrounds