Ubisoft pracuje na Far Cry 7 a multiplayerovém spin-offu

Ubisoft kutí rovnou dvě hry ze světa Far Cry. První je další díl v sérii – Far Cry 7, zatímco druhý, interně označovaný jako Project Maverick, má být samostatně spustitelný multiplayerový spin-off, píše Kokatu. V původních návrzích to měla být jedna hra, nicméně v rané fázi vývoje došlo k oddělení. Na projekt dohlížel Day Hay, který ovšem v roce 2021 z Ubisoftu odešel a nyní pracuje v Blizzardu na dosud neoznámené survival hře.