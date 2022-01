Blizzard chystá survival hru, bude to nová značka. Zatím shání lidi

„Vydáváme se na cestu do zcela nového univerza. Na místo plné hrdinů, které jsme ještě nepotkali, příběhů, které teprve budou vyprávěny, a dobrodružství, která teprve prožijeme. Rozsáhlá říše možností, která čeká na prozkoumání,“ píše se v inzerátu.

Pár střípků z něj přesto lze vyčíst. Za prvé, bude to survival hra. Za druhé, bude zasazena do zcela nového univerza, takže žádná spojitost se Starcraftem, Warcraftem ani Diablem. Za třetí, vyjde na PC a konzolích, takže to naštěstí nebude nějaká mobilní kravina.

Za čtvrté, ještě si na ni počkáme. Podle náborářského letáku se totiž zájemci o práci případně připojí ke „spolupracujícímu týmu zkušených vývojářů v rané fázi nového projektu“. Na výsledek si tak klidně počkáme i několik let, případně se může stát, že bude projekt zrušen.

„Již třicet let vytváří společnost Blizzard univerza pro miliony hráčů po celém světě. K tomu je zapotřebí různorodý tým vývojářů, kteří jsou ochotni propůjčit svůj hlas, naslouchat a být slyšet. To je naše poslání,“ píše Blizzard, který shání level designery, softwarové inženýry a grafiky.

Kdyby Blizzard řekl, že chystá survival hru před pěti, možná čtyřmi lety, asi bych skákal nadšením. Do rozjetého vlaku se survival hrami ovšem naskakuje poněkud pozdě. V aktuální situaci, kdy se Blizzardu nedaří prakticky nic, mě tak nechává oznámení chladným. Výmluvné jsou i ohlasy hráčů na sociálních sítích. Hráči si utahují, že hlavním motivem nové hry o přežití bude žena coby nová zaměstnankyně v kancelářích Blizzardu či akvizice Microsoftem. Ale uvidíme. Nemá cenu soudit dopředu něco, co ještě ani neexistuje.