Příběhový trailer nastiňuje zápletku letošního Call of Duty

Zatímco konkurenční Battlefield se pro letošní ročník příběhové kampaně pro jednoho hráče zcela vzdal, autoři Call of Duty si s ním dali spoustu práce. A minimálně z nového traileru, který představuje jeho hlavní hrdiny, je to patrné. Podíváme se na různá bojiště rozmístěná po celém světě, vyzkoušíme si válečné peklo v první linii, přes mířidla odstřelovací pušky i z kokpitu letadla. Call of Duty: Vanguard totiž vychází 5. listopadu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.