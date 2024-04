Na Dům přírody Zdobnice nesehnala peníze, visutá lávka už má povolení

Když se před dvěma týdny slavnostně otevřel Dům přírody v Bílých Karpatech, mohli si v Orlických horách jen smutně povzdechnout.

Už je to dlouhých šest let, kdy v kulisách rychnovského zámku navázali partnerství ochranáři ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Orlické hory, rychnovští muzejníci a představitelé obce Zdobnice. Přímo uprostřed Orlických hor na spojnici mezi Deštným, Říčkami a Rokytnicí chtěli z někdejší zdobnické školy vybudovat hlavní návštěvnické centrum pohoří.

Dům přírody Orlických hor měl turistům ukázat zdejší krásy, cennou faunu i floru a nasměrovat je k dalším výletům i na méně známá místa. Zároveň měl malé obci, jíž dominuje hlavně tamní skiareál, pomoci přilákat více turistů a tím i více práce pro zdejší obyvatele.

Jenže projekt, s jehož zahájením se počítalo už před dvěma lety, leží v šuplíku. Obci se nepodařilo získat dotační peníze a z vlastního hubeného rozpočtu si víc než padesátimilionovou investici nemůže dovolit.

„Bohužel jsme o dotaci žádali ve chvíli, kdy se objevilo příliš mnoho projektů a na Zdobnici už peníze nezbyly. Záměr bychom rádi realizovali, ale čekáme na možnost získat financování,“ vysvětluje zdobnický starosta Petr Novotný (bezp., Orlické hory).

Vesnice se 180 obyvateli, z nichž jich v samotné Zdobnici skutečně žije jen něco přes padesát, si od vybudování návštěvnického centra slibovala oživení cestovního ruchu i záchranu někdejší školy, která desítky let chátrá. Pomohlo by to také udržet jedinou pravidelně fungující místní restauraci, kterou v hotelu Zdobnice provozuje Pavel Karhan.

„Byli bychom rádi, kdyby se projekt nakonec povedl, protože by to přilákalo do Zdobnice lidi. Máme dobrou lokalitu mezi Deštným a Říčkami a mohli bychom stahovat turisty alespoň na celodenní výlety. To by nám velmi pomohlo,“ míní Karhan.

Chtějí i visutou lávku

Hlavní atrakcí v obci se měla stát visutá lávka nad údolím říčky Zdobnice. Vést měla od bývalé školy na protější stráň a v nejvyšším místě dosáhnout výšky 35 metrů. Má jít o jakousi obdobu stezek v korunách stromů, které jsou v Krkonoších nebo na Šumavě. Podobné projekty se staly velkým magnetem a na to sázela i Zdobnice.

„Visutá lávka bude součástí vyhlídkové a naučné stezky Domu přírody, která naváže na Dětský vodní svět a Louku pěti smyslů,“ popsal dříve Novotný.

Jenže proti lávce se v minulosti postavili někteří chalupáři a povolovací řízení se kvůli tomu protáhlo. Nyní už obec povolení má, avšak chybí peníze. Nové atrakce by měly místním dát práci. Nyní za ní většina z nich dojíždí do podhůří.

„Ono se tady žije těžce, ale krásně. Mně osobně se třeba líbí ten klid. Jsem však i pro přirozený rozvoj, bez toho to nejde,“ říká provozovatel zdejšího skiareálu a truhlárny David Dařílek.

Pump track hodně baví děti

Protože hlavní turistický projekt zatím nevyšel, obec se snaží nalákat turisty na menší atrakce. Opravila místní vodopád v centru obce, postavila novou krytou lávku v alpském stylu a před třemi lety vybudovala vedle dětského hřiště pump track a kousek od něj single trackový areál se zhruba deseti kilometry trailů.

„Snažíme se nalákat turisty, kteří do hor přijedou, aby zavítali i do naší lokality. Máme tam počítadlo, takže každý rok vidíme, že tu několik tisíc cyklistů projede. U nás je hlavním lákadlem pump track. Je hodně obsazený, když je dobré počasí. Jsou tam terénní nerovnosti, muldy, klopené zatáčky a je to vyprojektované tak, aby se děti naučily ovládat kolo v různých rychlostech, úhlech a sklonech. Děti to vyloženě baví,“ přibližuje atrakci Dařílek, který je správcem trailů.

Zároveň sám vymýšlí nejrůznější drobnosti, které mají návštěvníky potěšit - třeba mluvící babku Fujavici nebo expozici historických hoblíků ve výloze.