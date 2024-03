Ostudný brownfield zmizí, v centru Deštného vyroste apartmánový hotel

Bývalo to společenské centrum, později alespoň restaurace se suterénním bazénem, který návštěvníkům horského střediska zpříjemňoval deštivé dny dovolených.

Už 20 let je však kdysi výstavní Národní dům v samém srdci Deštného v Orlických horách prázdný. V rozbitých oknech jsou dřevěné desky, schodiště je porostlé mechem a keři. Proslýchalo se, že tam vznikla neoficiální ubytovna pro dělníky. Teď je osud budovy z roku 1928 zpečetěn. Nový majitel chce na jeho místě vybudovat apartmánový hotel. Demolice má začít už za pár týdnů.

„Investor čekal, až skončí zima. Práce mají začít zřejmě na konci března nebo v dubnu, hotovo má být do června, aby demolice příliš nenarušila letní sezonu,“ představuje plány investora, které zástupci firmy nedávno prezentovali na debatě s veřejností v Deštném, starostka Simona Vlková (Žijeme pro Deštné). Novostavba má vyrůst do dvou let.

Záměr úplného zbourání hotelu vzbudil v Deštném vlnu emocí. Místní vzpomínají, jak se tam scházeli na plesích, v kině, při vystoupeních základní školy či v samotné restauraci. V Národním domě totiž býval jediný společenský sál v obci, než ho v 90. letech po rozsáhlé přestavbě vystřídal bazén.

„Když mi bylo 17 let, seznámila jsem se tady v biografu s mým mužem Josefem Čermákem, který přijel s partou z Týniště. Náš společný život trvá již 67 let,“ vzpomínala pamětnice Ehrentraut Čermáková.

„I já jsem tam se základní školou měla vystoupení. Lidé, kteří mají s demolicí problém, si ten dům spojují se vzpomínkami,“ přiznává starostka.

Historická hodnota je pryč

„Já to vnímám tak, že tady je už asi 20 let brownfield, se kterým se nic neděje. Doba jde nějakým směrem a jakákoliv investice do toho domu bude náročná. Byl bych rád, kdyby se dům dal dokupy, přestože to bude nový moderní objekt,“ podporuje myšlenku přestavby šéf deštenského skiareálu, bývalý zastupitel Petr Prouza.

Radnice si nechala u památkářů posoudit historickou hodnotu Národního domu. Ukázalo se však, že z původní podoby někdejšího hotelu Michel z roku 1928 moc nezůstalo.

„Pokud by se ukázalo, že je většina domu dochovaná nebo že nějak souvisí třeba s Masarykovou chatou na Šerlichu, mělo by cenu zapsat ho jako kulturní památku. Avšak odborné posudky ukázaly, že víc jak polovina objektu byla v 90. letech přestavěna, interiéry se zcela proměnily, ze sálu vznikl bazén. Za památku ho prohlásit nelze,“ vysvětluje místostarosta Jakub Dvořák (Společně pro Deštné).

Vizualizace apartmánového hotelu, který nahradí Národní dům v Deštném v Orlických horách.

Obec o záměru investora vybudovat na místě Národního domu apartmánový hotel jednala několik let. Původně předpokládala, že v objektu bude kulturní sál, který v Deštném citelně chybí. Jenže to se nestane a radnice pro něj bude muset najít jiné umístění. Nyní se děti na karneval a místní na menší akce scházejí v sále nad hasičskou zbrojnicí. Ten je však nedostačující. Obec sice plánovala, že by sál mohl vzniknout u technického zázemí lanovky, ale i to zatím usnulo.

„Vedle školy máme budovu bývalé Sněžky Náchod, na kterou už před lety vznikla studie, že by se v ní udělal společenský sál. Na každém setkání, slyšíme od občanů stížnosti, že jim sál chybí,“ říká starostka.

Podmínkou je recepce

Obyvatelé horského střediska mají největší obavu z toho, že v centru vznikne další apartmánový dům, který bude většinu roku prázdný. Soukromé apartmány před lety vyrostly naproti Národnímu domu a nedávno jiný podnikatel dokončil stavbu dalších jen o pár metrů dál na místě někdejší prodejny u kostela. Nynější investor však radnici slíbil, že nové apartmány budou sloužit v hotelovém režimu.

„Budou mít recepci, takže se to snad nerozprodá na jednotlivé apartmány. Bylo nám slíbeno, že tam budou pokoje apartmánového typu, ale bude to jako hotel,“ potvrzuje Simona Vlková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Radnice se dohodla s investorem, že součástí hotelu bude restaurace a wellness přístupné veřejnosti. Při stavbě by měla firma spolupracovat s obcí na úpravě okolí.

„Jsou ochotni přistoupit k úpravám tak, abychom rozvíjeli funkci návsi a centrum udělali pro občany příjemnější. Dnes je většina návsi vyasfaltovaná,“ sděluje Dvořák.

Podle něj by mělo udělat další krok a pořídit studii kompletních úprav centra obce samo Deštné. Studie by měla pomoci usměrnit záměry dalších investorů.