Chystaný film Ležáky může skončit debaklem, nejsou peníze na jeho dotočení

Režisér Bastardů přitom na začátku avizoval, že půjde o jeho největší projekt, na kterém si „nehodlá uříznout ostudu“.

„Ležáky jsou úplně jiná parketa. Proto k nim přistupuju se vší zodpovědností a plnou vážností,“ sliboval před dvěma lety na prvním a zatím posledním natáčecím dni režisér Magnusek, který v branži nemá úplně nejlepší pověst.

Magnuskův film Ležáky je od té doby na bodě nula. „Zatím nás do této doby nikdo nekontaktoval,“ odpověděla vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková na dotaz, zda filmaři něco v Ležákách nepřipravují.

Povolení od památníku

Právě pietní území věnované památce nacisty vypálené osady Ležáky se mělo už loni na jaře ocitnout v jejich hledáčku. Kulisy Švandova mlýna a dalších čtyř domů na základech těch původních se měly stejně jako 24. června 1942 ocitnout v plamenech. Produkční tým k tomu měl nejen svolení od památkářů, ale i od vedení památníku Lidice, které pietní území Ležáky spravuje.

Tvůrci slibují, že v novém filmu chtějí ze sta procent vycházet z reálných událostí. Tomáš Magnusek, který film považuje za svůj největší projekt a „vrchol svého uměleckého snažení“, ke spolupráci přizval dokumentaristu Miloše Pilaře. Ten má bohaté zkušenosti s natáčením dokumentárního dramatu Ležáky 42, jež natočil v roce 2010.

„Scénář má asi 120 stran, což dá na dvouhodinový celovečerní film. Už ho mám hotový. Problémem jsou finanční prostředky. Částka, kterou potřebujeme alespoň v začátku, se pohybuje někde okolo 15 až 20 milionů. Sháníme sponzory, kde se dá,“ řekl scenárista Miloš Pilař, který společně s režisérem Magnuskem a hercem Miroslavem Novotným tvoří produkční tým.

Tvůrci již na začátku hovořili o tom, že celkové náklady filmu atakují částku 50 milionů korun.

Připravovaný film, který má už i své webové stránky, zatím moc podporovatelů nemá, přestože režisér Magnusek avizoval, že na něj „vybírá jako na Národní divadlo“. Od dárců, kterým tvůrci filmu slibují, že je zapíší do závěrečných titulků pod film, mají na transparentním účtu jen 10,5 tisíce korun. A jsou jenom tři. „Není to jednoduché,“ reagoval ve stručnosti Tomáš Magnusek.

Kraj dal půl milionu, čas vyprší na podzim

Z veřejných institucí byl zatím nejštědřejší Pardubický kraj a obce v okolí Ležáků. Pardubický kraj přispěl na natáčení půlmilionem, 150 tisíc korun přidalo i město Hlinsko.

„Na stavbu osady nám firma Kronospan z Jihlavy věnovala celý kamion OSB desek, obce v okolí zase dřevo potřebné na stavbu filmových Ležáků. Čeká dva roky pod plachtou, aby se z něho postavily kulisy,“ neskrývá rozpaky Pilař.

Filmaři přitom moc času nemají. Pokud natáčení filmu, ve kterém se má objevit Martin Dejdar, Ladislav Ondřej, Peter Pecha, Marie Ludvíková nebo Miroslav Novotný, nezačne do konce roku, rozplynou se i přislíbené peníze z kraje.

„Částka byla poskytnuta v květnu 2022. V březnu letošního roku byl prodloužen termín vyúčtování a použití dotace do konce listopadu letošního roku,“ řekl k finanční podpoře mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Sám Magnusek v rozhovoru před dvěma lety avizoval, že film hodlá částečně zaplatit z výnosů filmové série Bastardi, jejíž poslední díl vstoupil do kin loni na jaře. „Pokud do podzimu neseženeme přesvědčivou finanční sumu, tak pravděpodobně budeme muset film odpískat. Prostředků je zatím málo. Státní fond kinematografie nám nedal ani korunu,“ doplnil Pilař.

Není to jediná čára přes rozpočet, se kterou se filmaři musejí popasovat. V únoru je zasáhla i smrt herce Karla Hábla, se kterým natočili v Ležákách první klapku. „Část záběrů nám s panem Háblem chybí. Našli jsme snad náhradní řešení. Doufám, že to dotáhneme do úspěšného konce,“ věří stále Pilař.