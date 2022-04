Zdivočelé stádo krav způsobilo další nehodu, zkrotit jej vyrazí kovbojové

„Dnes krátce po 6. hodině ranní došlo na silnici I/37 mezi Výšinkou a Stříteží ke srážce nákladního vozidla Mercedes s krávou,“ uvedla k nehodě mluvčí policie Šárka Pižlová.

Řidiči, který jel od Výšinky, vběhlo tele před auto z levé strany zpoza jehličnanů. Šofér již nedokázal střetu zabránit a zvíře narazilo do boku auta. Tele na místě uhynulo, řidič vyčíslil škodu na autě na 300 tisíc korun.

„Jednalo se o tele bez jakýchkoliv identifikátorů, podle kterých bychom mohli zjistit jeho majitele,“ dodala mluvčí policie. To odpovídá svědectvím místních, že krávy se volnou přírodou toulají již dlouho a dál se množí.

„Poražená mrtvá kráva nebyla oznámkovaná, takže ji musela na své náklady odklidit obec Hajnice,“ uvedl s hořkostí v hlase starosta Hajnice Petr Červený.

Během posledního měsíce je to na této silnici první třídy spojující Jaroměř a Trutnov čtvrtá podobná nehoda. Policisté již před týdnem varovali řidiče před kravami, které utekly z ohrady v Horním Žďáru a potulují se po širokém okolí.

Podle místních se zdivočelé stádo pohybuje v okolí již několik měsíců, či dokonce let. Jejich majitel zemřel a stále běží dědické řízení, což situaci ještě více komplikuje.

Krávy ničí místním zemědělcům pole, škodí i lesníkům a myslivcům, hrozbou jsou také pro řidiče. Momentálně se podle myslivců v okolí Žďáru, Stříteže, Výšinky, Starých Buků, Chotěvic a dalších obcí toulá kolem dvaceti kusů, včetně telat.

„Předtím jich bylo až 50 či 60,“ řekl Miroslav Krebs z mysliveckého sdružení Dvůr Králové nad Labem.

Myslivci by sice dostali povolení k odstřelu, do akce se ale nehrnou, protože nemají peníze na likvidaci odstřelených kusů v kafilerii.

Pomoci by mohli kovbojové

Nyní mají místní naději, že jim pomohou novodobí kovbojové, kteří již míří na místo. Pomocí kamer chtějí zmapovat nepřehledný terén a důkladně naplánovat odchyt krav. Přihlásilo se jich kolem dvanácti, k dispozici by měli mít dron.

„Budeme tam celý víkend, abychom si udělali představu, kde přesně se to stádo pohybuje. Máme vytipovaná dvě místa, kam bychom je mohli nahnat, ale to může trvat klidně měsíc, dva, nebo se to nemusí podařit vůbec,“ říká Zdeněk Beránek, který již ze sedla obhlížel nepřístupný terén v podhůří Krkonoš minulý víkend. Koním se věnuje celý život a má letité zkušenosti s naháněním ovcí, krav či koní.

„Je to tvrdá práce. Ty krávy jsou zdivočelé a to není žádná sranda, na to je potřeba absolutní klid. Musíme s nimi nejdříve přijít do kontaktu, abychom zjistili, jak se budou chovat, protože utíkali před čtyřkolkami, myslivci je plašili střílením, vůbec nevíme, jak budou reagovat,“ vysvětluje Beránek z Nového Bydžova, který pochází z Adršpachu a odmala vyrůstal mezi dobytkem. Jezdil několik let rodeo a dodnes se věnuje westernovým vystoupením.

Do lasa se podle něj zdivočelé krávy chytat nedají, uspání taky nepřipadá v úvahu, zbývá takzvaná naháňka. S dědici zemřelého chovatele je v kontaktu.

„Je to nechtěné dědictví,“ říká kovboj z Nového Bydžova. „Buď jim krávy naženeme do ohrady, ze které utekly, nebo máme ještě jednu variantu, ale to uvidíme až na místě,“ poznamenal.