Matka, která utopila novorozené dítě, soud neobměkčila. Odsedí si 16 let

Žena se k činu přiznala, hrozilo jí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Podle verdiktu zabila své dítě loni v červnu v malé obci na Jičínsku. V té době jí bylo 18 let.

Uvedla, že vraždu plánovala asi týden. Dítě porodila na toaletě, nejprve s ním udeřila o podlahu, protože ale stále žilo, utopila ho v dětské vaničce.

Obhájce v odvolání žádal, aby soud trest snížil pod zákonnou trestní sazbu. Podle něj byl nepřiměřeně přísný. „Na obžalovanou se vztahují polehčující okolnosti uvedené v trestním zákoníku,“ uvedl právník.

Mimo jiné zmínil to, že žena pochází ze špatného sociálního prostředí, k trestné činnosti se přiznala a spolupracovala s policií.

S tím ale odvolací senát nesouhlasil. „Je třeba uvést, že stupeň společenské škodlivosti projednávaného činu je značně vysoký a že prezentované polehčující okolnosti nemohou vyvážit fatální následek činu,“ uvedl soudce Martin Zelenka.

Připomněl také, že dívka vraždu plánovala, dopustila se jí na dítěti mladším 15 let, navíc čin spáchala brutálním způsobem. Polehčující okolnosti soud podle Zelenky zohlednil tak, že obžalovanou zařadil do věznice s mírnějším režimem.

„V tomto směru se obžalované dostalo dobrodiní, stejně jako v tom směru, že jí byl uložen trest při dolní hranici trestní sazby,“ dodal soudce.



Napadlo mě to podle filmu

Když se případem začal zabývat Krajský soud v Hradci Králové, žena nechtěla blíže vypovídat a odkazovala na předchozí výpovědi na policii, kde se k vraždě přiznala.

„Nechci vypovídat, nedokážu to popsat,“ řekla obžalovaná na dotaz soudce. Už předem také uvedla, že nechce být přítomna při přehrání videozáznamů z místa činu ani u výpovědí znalců.

V přípravném řízení osmnáctiletá dívka kriminalistům popsala, že dítě počala s mužem z Mladé Boleslavi, se kterým se v roce 2018 seznámila přes Facebook. O těhotenství prý věděla pouze její matka. Zhruba týden před porodem se obžalovaná rozhodla, že dítě zabije.

„Předtím jsem plánovala, že si to prostě nechám, nebo to dám do babyboxu. Vím, že je v Jičíně u kruháče. Mamka na mě byla naštvaná. Měla jsem toho dost a v průběhu minulého týdne mě napadlo, že to ukončím při porodu. Napadlo mě to podle filmu. Rozhodla jsem se, že to po porodu utopím. Rozhodla jsem se tak kvůli mámě a od té doby jsem už o jiné možnosti nepřemýšlela,“ vypověděla krátce po zadržení.