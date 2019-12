Valdice na doživotí, až na Kajínka. Nejstřeženější věznice se otevírá světu

„Táhne mi na šedesát a od šesti let kradu. Žiju muzikou, akorát jsem zloděj, no. A to je tak silný, že já to nedokážu ze sebe dostat. Jsem primitiv a žiju primitivně. Já opravdu nepřepadávám staré babičky, neznásilňuju, mám rád děti - vždyť už mám dva vnoučky, sedm synovců a neteř –, dělám pohledy, koláže, kreslím.“

Autorem těchto slov je Jan Bakalár, alias Baky, celebrita mezi vězni ve Valdicích. Za agresivní přepadení vozu s penězi se samopaly a granáty dostal 22 let, už dříve seděl za pokus o vraždu. On a řada dalších odsouzených teď dostal příležitost vyprávět svůj příběh v knize Jak se žije za zdmi Valdic spisovatele Petra Šámala, která vyšla v listopadu v nakladatelství Naše vojsko.