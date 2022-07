Jičín zvýší podporu pro Valdštejnskou lodžii, provozovatel zůstává

O vítězi zakázky rozhodla městská rada 20. července, potvrdil místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Před deseti lety byla Valdštejnská lodžie na okraji Jičína souborem zanedbaných staveb. Od té doby se proměnila nejen díky opravám, ale stala se pulsujícím centrem kulturního života.

S Valdštejnským imagináriem má město dosud uzavřenou smlouvu o zajištění provozu a každoročně poskytuje dotaci ve výši 1,15 milionu korun. Coby vítěz veřejné zakázky bude památku provozovat od příštího roku dalších 6 let a radnice mu poskytne podporu ve výši 2,2 milionu korun ročně.

„Veřejnou zakázku jsme nevypisovali kvůli tomu, že bychom byli nespokojení se současným provozovatelem, ale proto, abychom vyhověli všem zákonným předpisům. Je to dané i tím, jak se zvětší prostory a tím i objem prostředků, který město lodžii poskytne. Současní provozovatelé začínali s jedním bytem a jednou malou místností, teď bude opravena velká část celého areálu,“ připomněl místostarosta Hamáček.

Současný provozovatel projevil zájem pokračovat i v dalších letech. „Přijímám všechno, co v životě přichází, takže respektuji, že je nutné uspořádat soutěž. Je to právnická záležitost. Připravili jsme se a chceme pozici uhájit. Kdyby však někdo přišel s úplně novou koncepcí, která by se městu zalíbila víc, nemohu se zlobit,“ konstatoval ještě před uzavřením tendru Jiří Vydra.

Vypsání soutěže, očekávané dokončení společenského sálu a vyšší podpora města je předělem v dosavadním životě lodžie. Uvědomuje si to i její kastelán při vzpomínce na začátky obnovy památky a její zvelebování:

„Je to zajímavá situace. Jsem tady jedenáctým rokem, začínalo se v úplném provizoriu, a od té doby se lodžie zásadně proměnila nejen stavebně, ale díky kulturnímu životu se dostala do povědomí. Dříve jsme tvořili kulturní projekty, aby sem vůbec někdo přijel. Dnes se spíše snažíme dělat akce tak, aby si udržely svoji úroveň a kvalitu a naplňovaly očekávání.“

Oprava sálu nabrala zpoždění

Nový společenský sál s kompletním zázemím, na který Jičín získal evropskou dotaci v programu V-A ČR-Polsko, nabídne stálou expozici barokní architektury z doby Albrechta z Valdštejna. Kromě toho se tam několik dní v měsíci budou konat další akce. První z nich má Valdštejnské imaginárium naplánované na podzim, ovšem rekonstrukce má zpoždění.

„Problém máme s technologickým postupem. Beton, na kterém bude dřevěná podlaha, musí mít před pokládkou určitou vlhkost. Zatím jí však nedosahuje. Město jako řádný hospodář zhotoviteli v žádném případě nedovolí, aby podlahu položil, dokud vlhkost nebude mít patřičnou hodnotu. V tuto chvíli nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Po konzultaci s poskytovatelem dotace zhotovitel platí penále 4 tisíce korun denně,“ vysvětlil Hamáček.

Barokní lodžii nechal v 17. století postavit Albrecht z Valdštejna jako svou reprezentativní vilu se zahradou. Areál nebyl kvůli vévodově smrti nikdy dokončen.