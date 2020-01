Jičín opraví dvůr za Valdštejnskou lodžií. Ta na zvelebení stále čeká

Město uspělo v úsilí o dotaci z programu Cesta valdštejnských architektů, nyní tak přichází řada na opravy v areálu Valdštejnské lodžie. Na jejich konci bude památka, která se stala oblíbeným kulturním centrem, přívětivější k návštěvníkům i umělcům.



„Splní se spousta původně naivních snů a plánů, jak jednou lodžie bude opravdu funkční ve všech ročních obdobích. Firma už na velké rekonstrukci pracuje a pokračovat bude další dva roky. Děláme všechno v provizorních podmínkách, potýkáme se s nedostatečnou kapacitou. Doufám, že to pro nás bude velké zadostiučinění a budeme mít adekvátní prostory,“ neskrývá naději kastelán Jiří Vydra.

Rozsáhlá rekonstrukce se týká severovýchodní části Čestného dvora a okolních budov, v nichž projde opravou osm místností, schodiště, vstupní portál do sklepa a sklep. Vznikne víceúčelový sál s kompletním vybavením, audiovizuální technikou, zásuvným hledištěm, šatnou, zázemím, foyer či skladem.



„Když ve Valdštejnské lodžii skončily poslední stavební práce, bylo potřeba rozhodnout jak dál. Diskuse s veřejností vyústila v potřebu vybudování víceúčelového sálu,“ uvedl již před časem jičínský místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Podle kastelána Vydry bude sál nejen sloužit pro prezentaci umění a kultury, ale bude i rezidenčním místem: „Umělci sem budou jezdit tvořit. Bude to prostor pro veřejnost, ale také pro kreativní práci.“

Projekt Cesta valdštejnských architektů Jičín předložil spolu s polskou nadací zámku Gorzanów a oba žadatelé si rozdělí 1,15 milionu eur, z toho na Valdštejnskou lodžii půjde 15,6 milionu korun.

Firma rozdělí práce do dvou let. Vznikne i film či kniha

„Dotace bude vyplacena zpětně po dokončení, až poskytovatel zhodnotí proinvestování prací. Do konce roku 2019 trvaly přípravné práce a restaurátorský průzkum. Celkové náklady za stavební práce jsme vysoutěžili na 21,6 milionu korun bez započtení DPH a nyní již jsou plně v režii stavební společnosti Ritus, která zvítězila ve výběrovém řízení. Letos prostaví polovinu ceny zakázky, v roce 2021 zbytek,“ sdělil tiskový mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Mluvčí připomněl, že projekt Cesta Valdštejnských architektů má i nestavební část: „Jde o vydání informačních a propagačních materiálů, jako jsou film, kniha, pohlednice, noviny či publikace. Do této složky spadá také pořízení audiovizuální techniky do víceúčelového sálu. Hrubý odhad nákladů je jeden milion korun.“

Radnice do lodžie investovala i v minulých letech. Rekonstrukcí prošlo dvouramenné schodiště a terasy s výhledem do lesoparku Libosad, v Čestném dvoře vznikla kavárna a veřejné toalety. Památka i díky tomu ožila kulturními akcemi po celý rok.

„Patří k nim například projekt Netradiční oživování tradic, který se stal jednou z nejnavštěvovanějších aktivit a zahrnuje čarodějnice na konci dubna, slavnost stromů v říjnu nebo prosincovou akci Ať žijí Vánoce! Zdá se, že lidé mají stále větší zájem o akce, které jsou spojené s tradicemi,“ řekl kastelán Vydra.

„Významný je také hudební festival Lodžie Worldfest v září. Kromě kavárny nám výrazně pomohlo zřízení veřejných záchodů. Dnes si už nedovedeme představit, jak jsme bez nich mohli vůbec fungovat. Důležitý byl i vznik zázemí, máme dílnu na výrobu loutek či kulis a lektorskou místnost na workshopy,“ přiblížil využití lodžie Vydra.

Velká oprava lodžie bude stát desítky milionů korun

Na současné opravy by měly navázat další, rozsáhlejší a dražší. Dosavadní opravy se totiž týkají Čestného dvora, tedy hospodářských budov, které jsou za honosnou Valdštejnskou lodžií.

„Velká otázka je, co s lodžií dál? Projekt Cesta valdštejnských architektů je sice velký, ale v porovnání s obrovskou lodžií jde o projektíček. Nyní upínáme energii na Čestný dvůr, protože tam je život celého areálu i páteř naší organizace, ale to, kvůli čemu lidi lodžii znají, zatím spí,“ prohlásil Vydra.

Venkovní plášť lodžie je opraven, interiér však je původní, ale zdevastovaný. „Jednou z možností, jak s tak velkým objektem pracovat, je vyhlášení architektonické soutěže. To je samozřejmě finančně náročné a bude důležité, aby se město rozhodlo,“ řekl kastelán.

„Vizuální podoba mě tolik netrápí, ale zajímalo by mě například, jak by se dal tak velký prostor vytápět. Chybí propojení s horními patry a velkou výzvou je i sklepení, které by se mohlo stát zajímavým prostorem. Na to by mohla dát odpověď právě architektonická soutěž. Pokud by se toto všechno podařilo dokončit, byl by to vrchol našeho snažení,“ podotkl Vydra.

Radnice se zatím soustředí na práce v areálu, avšak s opravami Valdštejnské lodžie počítá.

„O architektonické soutěži se neuvažuje, nyní město pracuje na Cestě Valdštejnských architektů. Pak bude lodžie nepochybně vyžadovat další pozornost a investice, stále mluvíme o desítkách milionů korun, které budou pro rekonstrukce potřeba,“ sdělil Jan Jireš.

Barokní lodžii nechal v 17. století postavit Albrecht z Valdštejna jako svou reprezentační vilu se zahradou. Areál nebyl kvůli vévodově smrti nikdy dokončen. Areál tvoří také Čestný dvůr a park Libosad.

V okolí lodžie jsou potíže se zaparkováním:

