Finálové zápasy hradeckých hokejistů lidé uvidí na obrazovce před stadionem

Oba zápasy finálové série začínají v 17 hodin, doprovodný program o hodinu dříve. Provázet jím bude syn hlavního trenéra hradeckých hokejistů moderátor Vít Martinec. Před arénou budou stánky s občerstvením.

Stav série je po dvojici hradeckých zápasů 2:0 pro Třinec. Mountfield se bude v Třinci snažit umazat náskok zkušenějšího soupeře, který je ve finále popáté v řadě. Oceláři v Hradci dvakrát přetlačili domácí, kteří jsou ve finále poprvé.

Je to splněný sen

„Je to splněný sen pro fanoušky i pro mnoho hráčů. Co se nám povedlo, doceníme asi až o něco později, bez ohledu na to, jak finále dopadne,“ zhodnotil finálovou účast hradeckého Mountfieldu jeho generální manažer Aleš Kmoníček.

Oba dosavadní zápasy byly beznadějně vyprodané. Před stadionem bylo už dlouho před začátkem obou utkání rušno, v hale diváci stáli, kde se dalo, třeba i na zábradlí, aby na plochu viděli co nejlépe.

Pokud se lvům podaří ve Slezsku aspoň jednou uspět, vrátí se série do Hradce. Případné páté utkání by se hrálo ve středu 26. dubna od 17 hodin v Hradci Králové.