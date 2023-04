Úspěch i symbol. Hradecké hokejisty čeká první zlatá série s Třincem

Poslední překážka? Gigant se zkušenostmi V základní části v některých chvílích tápali. Možná i proto, že si po praktikách kouče Václava Varadi, který tým dovedl ke všem třem titulům v posledních třech sezonách, museli zvykat na Zdeňka Motáka. Kdo však začal uvažovat o tom, zda panování Třince skončí velmi záhy, mýlil se. Přišlo play off a šampion posledních tří sezon začal znovu řádit. Nejprve poslal ze hry Litvínov, pak Spartu a Pardubice, dva velké favority, kteří toužili Třinec na ligovém trůnu vystřídat. „Je to trojnásobný šampion, máme před ním velký respekt, obrovský favorit série,“ nechal se po skončení semifinálových bojů slyšet Tomáš Martinec, hlavní kouč hradeckého Mountfieldu. Právě Martinec nyní dostal jako další ligový trenér možnost současnou třineckou éru narušit. První její část se mu to už nepodaří, na to v předcházejících týdnech nestačili jeho předchůdci, Třinec tak prošel už popáté za sebou do finále. „Viděl jsem všechny zápasy a taky to byla neuvěřitelná série, Třinec potvrdil obrovskou kvalitu. Škoda, že série byla o něco jednodušší než ta naše,“ poznamenal Martinec po semifinále, v němž finálový soupeř z Hradce vyřadil vítěze základní části Pardubice. Ve finále tak bude Třinec útočit na čtvrtý titul v řadě, zatímco Hradec na první. „Chceme uspět, ale víme, kdo proti nám stojí. Jde v našich poměrech o gigant s mnoha zkušenostmi z takových zápasů. Favoritem je soupeř, nemáme co ztratit,“ uvedl Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu. (hek)