Ve Velké Úpě zbourají původní domy a postaví apartmány, místní si zoufají

K zemi šel také zchátralý hotel Uran, který koupilo město a rozhodlo se ho zbourat. Má tu být překladiště pro boudaře a náměstí.



Jak vyplývá z katastru nemovitostí, majitelem hotelu Hela už je investiční fond Aequitas Capital Investment. Ten založil advokát a insolvenční správce Jan Langmeier.



Hotel plánují po konci zimní sezony demolovat a místo něj postavit dům s 21 apartmány a užitnou plochou dva tisíce metrů čtverečních. Hotový by měl být v roce 2023.

Dalších 29 apartmánů má stát místo hospody Úpa. Obě stavby budou mít tři patra a parkování v suterénu.

V přízemí budou služby

Tím ambice developera nekončí. Chce získat další nemovitosti u silnice, bývalý bowling a rodinný dům.

„Záměrem projektu je vybudování čtyř ubytovacích objektů, které kromě ubytovacích služeb budou v přízemních částech k silnici nabízet služby. Nemovitosti už jsou ve vlastnictví skupiny Aequitas Capital Investment, zbývající jsou předmětem právě realizovaných transakcí,“ uvádí zástupce investora Jiří Lívanec v dopise adresovaném regulační komisi Pece pod Sněžkou, která projekt posuzovala.

Developer počítá s restaurací, kavárnou, wellness a ordinacemi lékařů. „Rádi bychom celý proces projektové a administrativní přípravy završili na jaře 2022,“ tvrdí Lívanec.

Výstavba je v souladu s územním plánem a investor se dušuje, že půdorysy odpovídají stávající zástavbě. Z radnice zaznívá alespoň požadavek na vyčlenění nebytových prostor pro služby, které ve Velké Úpě zoufale chybí. Kromě obchodu se základními potravinami tu žádné nejsou.

„Je potřeba změnit charakter území, jsou tam dožilé objekty, které padají na hlavu. Velká Úpa nemá vůbec nic otevřeného, je mrtvá, průjezdní. Proto jsme koupili hotel Uran, proto budeme dělat náměstí a budeme spolupracovat s místními i investory, aby tam něco smysluplného vzniklo,“ říká starosta Pece Alan Tomášek (nestraník).

Podle něj je potřeba najít míru, aby nové stavby byly pro tuto část prospěšné: „Klíčové je, aby objekty, které vytváří veřejný prostor, měly také nebytové prostory. Jinak Velká Úpa nebude žít.“

Místní apartmány nechtějí

Pro obyvatele domů u hlavní silnice je výstavba apartmánů černou můrou.

„Máme malé děti a s rodinou trávíme léto za domem na louce, kde si hrají. Až tady vyrostou apartmány, slunce se tam nedostane. Podívejte se, jak to vypadá v Peci, všude apartmány. Nikdo to tady nechce, místní toho už mají plné zuby,“ uvádí Jiří Hintner. Ve Velké Úpě žije téměř 20 let, rodina jeho manželky domek ve svahu vlastní od roku 1953.

Už v 90. letech si užili své při stavbě hotelu Hela. Ten čeká demolice a pak se pod jejich okny rozjede výstavba třípodlažní apartmánové rezidence. Několik měsíců budou žít v těsné blízkosti staveniště.

„Investor nás oslovil, že chce mít nadstandardní sousedské vztahy a že budeme první, koho s projektem obeznámí. Nikdo se od té doby neozval, mezitím ale poslali materiály na město. Takhle se budují nadstandardní vztahy,“ ironicky glosuje Jiří Hintner.

Manželům Ševčíkovým, kteří mají dům hned nad nimi, vadí, že Velká Úpa stavbou apartmánů ztratí dosavadní charakter. Pro údolí je dodnes příznačná rozvolněná zástavba horských bud.

„Radost z toho samozřejmě nemáme, ale co můžeme dělat. Velká Úpa si pořád uchovávala atmosféru vesnice, ale teď se tady začíná dít to samé co v Peci, ze které se díky apartmánům stalo město,“ říkají.

Stejný názor má Eva Beranová, v domě vedle zchátralé hospody žije 58 let: „Nemůžeme dopustit, aby se tady tohle dělo. Nechali jsme si zlikvidovat Pec a teď si necháme zlikvidovat i Velkou Úpu? Myslím, že apartmánů je tady už dost.“

Také o její nemovitost se investoři už zajímali. „Hlavně na apartmánech dojedou všechny penziony, které ve Velké Úpě jsou. Připadá mi, že nás místní odsud chtějí pomalu vyštípat,“ míní Eva Beranová.

Sousedé a vlastníci okolních nemovitostí budou stejně jako město účastníky stavebního řízení. „Rozumím tomu, že někteří místní s tím mají problémy. Velká Úpa má však problémy s rozpadlými domy, absencí služeb a pracovních míst. Je potřeba najít cestu, která uspokojí investora i místní,“ míní starosta Alan Tomášek.

„Dělají si, co chtějí“

Nový investor se neuvedl úplně nejlépe. Ve čtvrtek ráno pracovníci dělali geologické sondy a při tom narušili plynové potrubí. Hasiči museli jedinou příjezdovou komunikaci do Pece zavřít a část Velké Úpy evakuovat.

„Jako dobrovolný hasič jsem evakuoval vlastní rodinu. Tři hodiny jsme běhali po kopcích. Developeři si tady dělají, co chtějí,“ popisuje s hořkostí Jiří Hintner.

Fond Aequitas Capital Investment už jeden velký developerský projekt v Krkonoších realizuje. Na místě penzionu Mlýn v Herlíkovicích u Vrchlabí, který v květnu bagry srovnaly se zemí, vzniká apartmánový dům s 29 byty. Penzion byl čtyři roky zavřený. Developer koupil pozemek s budovou určenou k demolici a s vydaným územním rozhodnutím ke stavbě apartmánového domu. Hotový by měl být na konci příštího roku.

Z centra Velké Úpy už zmizel zchátralý hotel Uran. Město ho od majitelů vykoupilo začátkem letošního roku za 20 milionů korun. Ruinu nechalo zbourat s vidinou toho, že na volném prostranství vznikne překladiště pro boudaře a polyfunkční dům s infocentrem, veřejnými toaletami a zázemím pro služby.