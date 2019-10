Otec znásilňoval nezletilého syna i dceru. Nedokázal jsem to zastavit, řekl

Muž kromě znásilnění čelil obžalobě za svádění k pohlavnímu styku a pokusu o soulož mezi příbuznými.

Podle spisu od dubna 2015 do června 2018 opakovaně ve společném bytě na Hradecku nutil k pohlavnímu styku svou dceru, které tehdy bylo mezi devátým a dvanáctým rokem.



„Opakovaně poškozenou osahával na prsou a na přirození, nejdříve přes oblečení, pak pod ním. Poté chtěl, aby poškozená sahala na něj. Sliboval ji za to dárky, které si bude přát. Nejméně ve dvou případech jí za to koupil čokoládu. Naposledy chtěl za použití fyzické síly na ní vykonat soulož. To se mu nepovedlo. Nakonec si vymohl orální styk,“ zaznělo v obžalobě státního zástupce Milana Šimka.

Nezletilého syna podle obžaloby opakovaně znásilnil v letech 2017 a 2018. V té době bylo chlapci mezi šestým a sedmým rokem. „Poškozeného osahával při koupání na intimních místech. Ve dvou případech při hraní hry Člověče nezlob si vynutil orální styk,“ stojí v žalobě.

Šestatřicetiletý Vladimír J. se u středečního líčení ke všemu přiznal. „Stalo se to tak, jak je uvedeno v obžalobě,“ řekl před soudem muž, který se léčí v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě. Poté se prý chce vrátit do normálního života.

„Strašně toho lituji, nemělo se to stát. Jednalo se o mé vlastní děti, nikdy si to neodpustím. Děti určitě nebudu vyhledávat. Převládala ve mně bezmoc, co mě k tomu nutila. Strašně jsem se za to styděl, ale nedokázal jsem to zastavit,“ dodal muž, kterému hrozilo až dvanáct let za mřížemi.

Předseda senátu Miroslav Mjartan po výpovědi obžalovaného přečetl spisový materiál. V něm zazněla i zpráva z havlíčkobrodské nemocnice. Podle ní muž trpí sexuální deviací, přesněji sadomasochismem.

„Je si vědom toho, že dceru a syna zneužíval kvůli jejich poslušnosti. Nyní se dokáže ovládat, když to na něho jde. Ví, že se musí se ženou na sexuálních praktikách předem domluvit. I po ústavní léčbě bude muset docházet za svým sexuologem. Nyní je ve třetím stupni léčby,“ přečetl předseda senátu zprávu z nemocnice.

Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhájce se vzdali práva na odvolání.