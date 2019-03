Dostali jsme nařezáno, ale haly dostavět chceme, říká šéf CTP

Slovo „zatím“ je v této kauze důležité. Společnost tento bod - dost možná za lepších podmínek pro Hradec - znovu předloží nejspíš ještě v dubnu.

„Tato patová situace nebaví nás, občany ani město. Nám nezbývá, než jen opakovat, že my naše haly dostavět chceme. Nejenže jsme dostali nařezáno rákoskou přes záda, ale dělá nám to špatnou vizitku a reklamu, kterou si CTP nezaslouží,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro MF DNES regionální ředitel CTP Zdeněk Apeltauer.



Jaké pohnutky vedly společnost CTP k tomu, že na podzim 2014 v Hradci Králové načerno rozestavěla logistické haly?

Měli jsme souhlas s územním plánem i platné územní rozhodnutí a čekali jsme pouze na souhlasné stanovisko s napojením komunikací. Současně jsme byli pod obrovským tlakem klientů, mimochodem jedním z nich byla i Česká spořitelna, kteří měli mít v těchto budovách své místo. Manažeři pro výstavbu tedy rozhodli, že se bude stavět. Stavba byla velmi rychle vidět a město na to zareagovalo tak, jak v podstatě i mělo. Byli jsme ujištěni bývalým vlastníkem, že povolení k vjezdu, které před námi mimochodem už dvakrát obdržel, bude jen formálním krokem. Ale bohužel. Samozřejmě to byla chyba.

Stihl za to někoho trest?

Byli jsme za to samozřejmě potrestáni my. Společnost CTP dostala pokutu. Z projektu byli odvoláni manažeři, kteří jej měli na starost.

Velmi podobná situace už nastala v Brně, kde CTP začala bez povolení upravovat pozemek pro stavbu skladu společnosti Amazon…

Tady se však nejednalo o černou stavbu, což můžeme doložit vyjádřením stavebního úřadu. Jednalo se o soukromoprávní problém, kdy jsme sice měli platnou smlouvu s městem, ale ještě nenabyla účinnosti a zasáhli jsme tak do pozemku města bez účinné smlouvy. S městem jsme se následně vyrovnali, zaplatili za užití pozemku nájemné ve výši 6,5 milionu. Proto si myslím, že je příliš jednoduché na někoho ukázat prstem a říct, že to dělá permanentně. Musíme si však také uvědomit, že CTP v České republice funguje od roku 1998, projektů jsme realizovali přibližně 350 a věřte mi, že kdybyste to vložil do nějakého matematického vzorce, vyšlo by promile takových problémů. Nikdy jsme nic podobného neplánovali.

V létě roku 2016 jste vyčíslili škodu za ušlý zisk na 216 milionů korun. Kolik to dělá nyní?

Myslím, že to bude kolem 270 až 280 milionů korun a stále to roste. Zrovna včera jsem podepisoval další fakturu za ostrahu areálu a firma své ceny meziročně zvýšila asi o 300 tisíc korun. Nedávno jsem dostal do ruky také výsledek pasportizace budov. Samozřejmě budou před dokončením vyžadovat určitou sanaci v hodnotě až desítek milionů korun. To jsou další výdaje, které se navíc neustále zvyšují.

Neobáváte se, že jste ztratili důvěru potenciálních nájemců?

Sedmdesát až osmdesát procent zákazníků v našich nových budovách tvoří stálí partneři, což je známka toho, že ty firmy s námi počítají. Jen zhruba 25 procent tvoří nové firmy, které si nás najdou na trhu a postupně s námi rostou a rozvíjejí se. Poptávky na Hradec Králové i celé východní Čechy zkrátka máme.

CTP se nyní omlouvá, kde může, přitom před dvěma lety podala na město žalobu, ve které se domáhala zaplacení škody kolem 20 milionů, a navenek to vypadalo, že spory s vedením města sklouzly až do osobní roviny. Jak si vysvětlit tak náhlý obrat?

Došlo k interní změně rozdělení regionů a já jsem dokázal přesvědčit vedení firmy, že soudy nejsou správnou cestou. Byla potřeba začít se bavit znovu u čistého stolu, k čemuž mohlo dojít po mé intervenci, aby žaloba byla stažena. Soud je podle mě krajní řešení.

Můžete popsat náladu ve vedení společnosti, když hradečtí zastupitelé minulý týden odmítli dohodu o urovnání sporu a znemožnili dostavbu hal?

Bylo to zklamání. Přiznám se, že jsem věřil v dohodu, protože jsme přistoupili na všechny podmínky města. Dalo mi práci znovu přesvědčit vedení firmy CTP, že smírné řešení má smysl i nadále. K dohodě chybělo jen pár hlasů a o případném smíru se bude opět jednat.

Čím se budete snažit přesvědčit hlavně ty zastupitele, kteří se zdrželi hlasování?

Každopádně bych se s nimi rád potkal, rád bych požádal o možnost vystoupení v zastupitelských klubech.

Nerozhodní jsou například zastupitelé Koalice pro Hradec a Pirátů, kteří svorně tvrdí, že si připadají, jako byste si jejich souhlas kupovali. Nelitujete nyní, že jste městu za souhlas místo peněz nenabídli něco jiného?

My jsme ale nabídli alternativy. Podařilo se mi připravit zcela konkrétní projekt, město s ním bylo seznámeno, ale spíš to byla ukázka, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat. Mohlo jít například o revitalizaci lesoparku Na Plachtě, cyklostezku z bodu A do bodu B a další projekty.

Kompenzace formou finančního daru byl nápad společnosti, nebo města?

Tehdy jsem u toho ještě nebyl, ale podle mě to přišlo z hlav právníků při společném jednání.

Dokážete si představit situaci, že zastupitelé dohodu znovu odmítnou, společnost CTP se vzdá a torza rozestavěných hal zlikviduje, anebo si nic takového nepřipouštíte?

Tuto variantu si opravdu připouštět nechci. V takovém případě bychom jen opakovali, že jsme stavěli v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím a ta torza tu budou dál stát. Nikdo nedokáže říct, zda by to trvalo jeden rok nebo deset. Už to trvá pět let a tato patová situace nebaví nás, občany ani město. Nám nezbývá, než jen opakovat, že my naše haly dostavět chceme. Nejenže jsme dostali nařezáno rákoskou přes záda, ale dělá nám to špatnou vizitku a reklamu, kterou si CTP nezaslouží v kontextu dvacetiletého působení na českém trhu.

Zakladatelem a spolumajitelem společnosti CTP je Holanďan trvale žijící v České republice Remon Vos. Nepomohlo by, kdyby se za hradeckým vedením vypravil sám?

Už se navzájem nějaký ten pátek známe a pan Vos velmi dobře ví, jakým způsobem s městem komunikuji. Jeho souhlas s tím, že stáhneme žalobu, je známkou toho, že se o Hradec velmi zajímá a celou kauzu detailně vnímá.

Zastupitelům jste slíbil, že firma CTP se může podílet na sociálních programech a kulturních či sportovních aktivitách ve městě. Můžete být konkrétnější?

Pro příklad: ono se o tom zřejmě moc neví, ale firma CTP je jedním z největších podporovatelů Nadace Terezy Maxové a obecně velmi rádi podporujeme zvlášť projekty zaměřené na děti a mládež. Když jsme v Brně stavěli vysokoškolské koleje, vzali jsme tam děti z dětských domovů, abychom jim ukázali, jakým způsobem by mohli žít. Pořádáme nejrůznější sportovní akce, na Slovensku jsme postavili a obci darovali mateřskou školu, stavíme cyklostezky, chodníky a podobně. Pravděpodobně nebudeme podporovat profesionální fotbalisty či hokejisty, já osobně bych raději koupil kamion plný balonů, dresů a teplákových souprav a dal je hradeckým sportujícím dětem. Zkrátka smysluplně použít peníze.

Víte ale o tom, že město dlouhodobě hledá například partnera pro místní fotbalový klub...

Vím. Jedna z možností je ta, že právě my přivedeme firmu, která tím partnerem bude. Máme mezi našimi zákazníky společnosti jako jsou Erste, Lufthansa, Miele, Avast, Brembo, ABB a další obrovské nadnárodní společnosti, které mají jiné možnosti a jinou filozofii.