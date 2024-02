Zemědělci s technikou vyrazí protestovat na hranici do Náchoda i Královce

Okres Jičín (asi 47 strojů) a) Sobotka – Jičín – Úlibice (kruhový objezd) a zpět, I/16 a I/35, odjezd v 10:00 ze Staňkovy Lhoty

b) Jičíněves – Jičín – Úlibice (kruhový objezd) a zpět, I/32 odjezd v 10:00 hodin

c) Hořice – Úlibice (kruhový objezd) a zpět, I/35, odjezd v 10:00 z Hořic Okres Trutnov (asi 30 strojů) Od 10:10 bude technika jezdit po okružních křižovatkách v Trutnově, následně jede směr Královec – Lubawka. Ukončení cca 12:00 hodin. Okres Náchod (asi 60 strojů) Pojede se směr hraniční přechod Náchod - Kudowa-Słone. V Náchodě-Bělovsi stroje zastaví v pravém jízdním pruhu. a) Broumov/Žďár n. Met. – Police nad Metují (sraz 9:15 u dolního kruháku) – Hronov - Náchod – Kudowa-Słone,

b) Jaroměř - Dolany – Česká Skalice (9:30 sraz u autokempu) – Náchod – Kudowa-Słone,

c) Nahořany – Náchod - Kudowa-Słone,

d) Bohuslavice – Nové Město nad Metují – Náchod – Kudowa-Słone Okres Rychnov nad Kněžnou (asi 40 strojů) Protestní jízdy budou od cca 10:00 do 12:00. Silnice I/11:

Zopos – Kostelec n. Orl. – Blešno a zpět

Farma Tichý - Doudleby – Blešno a zpět

Zdobnice a.s – Rybná nad Zdobnicí – Týniště a zpět Silnice I/14:

Zea Rychnovsko – Rychnov – Dobruška – Vamberk a zpět

Podorlické ZD Ohnišov – Dobruška – Nové Město n. M. (Vrchoviny) – Solnice a zpět

Farma Brocná – Solnice – Nové Město (Vrchoviny) a zpět Okres Hradec Králové (asi 25 strojů) Sraz je 9:15 až 10:00 v Dlouhých Dvorech č. 16. Ukončení cca ve 12:00. Pojede se po trase směr Hradec Králové – otočka na kruhovém objezdu u ČKD – směr Hořice (silnice I/35) a zpět.