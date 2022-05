Na chybějících sto metrů silnice čekal Hradec dvacet let, teď získal pozemky

Po propojce volají už dvě dekády obyvatelé okrajové čtvrti Březhrad, kteří nyní musejí do města po čtyřproudé silnici spojující Hradec a Pardubice.

„Odboru majetku se po dvaceti letech podařilo odstranit poslední nedostatek - zbytek některých pozemků. Měla by tam vzniknout propojka včetně cyklostezky,“ říká náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (za ANO).

Vítězství je to nejen pro nakupující, kteří se mezi obchody přepraví pohodlněji, ale zejména pro Březhrad. Okrajové čtvrti Hradce Králové na rozhraní krajů dosud bezpečné spojení s centrem chybí.

„Všechny stezky končí buď v poli, nebo na výpadovce. Propojení je důležité. Vybudovat cyklostezku, která by šla paralelně s Hradubickou, to byl dvacetiletý boj,“ říká předseda komise místní samosprávy v Březhradě Dušan Ferčák.

Od Jungmannovy ulice do zóny Tesco radnice vybudovala pro cyklisty a pěší stezku. Z jižního okraje si lidé vyšlapali cestičku v zeleni, která ústí na konci nedokončené komunikace ze zóny Makro. Ta se nově napojí na okružní křižovatku u Decathlonu. Lidé z Březhradu se konečně dostanou do centra na kole po důstojné stezce.

„Benzín je dnes drahý a kdo může, raději jede na kole. Po Hradubické to nejde a cesta přes Borovinku je úzká,“ připomíná Ferčák silnici za železniční tratí na Pardubice. Ta vede kolem lokality Červený Dvůr, ale zejména pro rodiny s dětmi není bezpečná. Řidiči, kteří si tudy zkracují cestu, tam jezdí dost rychle. Pro cyklisty je to navíc zajížďka.

Nová propojka mezi zónami Tesco a Makro bude dlouhá sto metrů a radnice ji nemusí stavět sama. První úsek od Makra postaví soukromý investor, který tam chce dvě nové prodejny. Město si to dalo jako podmínku. Samotná radnice zaplatí až napojení na okružní křižovatku u Decathlonu v zóně Tesco.

„Něco se bude stavět už tento rok, ale celé to bude do jednoho až dvou let,“ usuzuje Pavel Marek, který v Březhradě bydlí.

Elektrobusy a písník

Na propojce vydělá i hradecký dopravní podnik, který do Březhradu provozuje linku číslo 12. Jeho autobusy nyní u Jungmannovy ulice najíždějí na rychlodráhu do Pardubic a po kilometru a čtvrt sjedou do zóny Tesco. Když ji projedou, vrací se na rychlostní komunikaci, kde pokračují kilometr k dalšímu sjezdu. Přímá spojka cestu zrychlí a nabídne více komfortu bez dvou okruhů na nadjezdech.

„Nám by se nejvíce líbilo, kdyby to bylo propojené až z Jungmannovy ulice, to by byl ideál. Takto se doprava zrychlí asi o 80 vteřin,“ přiznává ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Dopravce musel kvůli jízdě po silnici první třídy v minulosti nakoupit do autobusů jednotky pro elektronický mýtný systém. Za ujeté kilometry však reálně neplatí. Vyzrál tím, že na linku 12 nasadil výhradně elektrobusy.

„Ty jsou osvobozené od mýta. Pro nás to tedy byla jen prvotní investice, teď nám chodí účtenky s nulovou platbou. Tuto linku jsme vybrali pro provoz elektrobusů,“ vysvětluje ředitel.

Podle Dušana Ferčáka propojka zkvalitní spojení Březhradu s centrem. Další výhodu pro veřejnou dopravu si slibuje od plánované železniční zastávky Hradec Králové – Březhrad, která má vzniknout se zdvojkolejněním železnice do Pardubic. Cesta vlakem umožní rychlou dopravu do centra. Propojka pomůže i lidem z Hradce, kteří v létě míří na Opatovický písník.

„Potíž je v tom, že mnozí sem míří z Moravského Předměstí, odkud chybí napojení. Cyklostezka vede po druhém břehu Labe, most je až u Vysoké. Na Západě je běžné, že stezky vedou po obou stranách řeky. To tady chybí, stejně jako lávka nebo myší díra pod Hradubickou k písníku,“ upozorňuje na další letitý problém předseda komise.