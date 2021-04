Přestalo vám chutnat pivo? Trénujte čich, radí šéf postcovidového centra

Jaké procento pacientů postcovidový syndrom postihne?

Postcovidový syndrom postihuje pět až deset procent pacientů. Bylo by skvělé, kdybychom do dvou let neměli žádného, ale nyní musíme přijmout fakt, že ještě nějakou dobu nám budou spíše přibývat. Nárůst je však postupný, zatím nezaznamenáváme žádné velké skoky. Nemocní mají mnoho přetrvávajících obtíží, zatím bylo popsáno asi 205 symptomů.